Pure Storage faz parceria com Microsoft Azure para acelerar o design de semicondutores

SÃO PAULO, 16 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Pure Storage® (NYSE: PSTG), pioneira de TI na entrega de storage como um serviço para atender à demanda de um mundo multi-cloud, anunciou parceria com o Microsoft Azure para acelerar o design de chips de próxima geração ao fornecer uma camada de dados capaz de acompanhar as massivas cargas de trabalho de computação de alto desempenho (HPC) em execução na nuvem. O FlashBlade na Equinix com Microsoft Azure para Automação de Design Eletrônico (EDA) de engenharia é a primeira solução reconhecida para aproveitar o armazenamento adjacente à nuvem para esse tipo de cargas de trabalho.

A demanda dos clientes pelo desenvolvimento de chips avançados criou uma necessidade de desempenho muito maior do que as arquiteturas de armazenamento legadas podem fornecer. Em meio à escassez global de chips, as empresas buscam aproveitar a nuvem pública para cargas de trabalho de HPC e acelerar o design e a fabricação em geral.

A Pure Storage e a Equinix uniram forças com a Microsoft Azure para fornecer armazenamento adjacente à nuvem para EDA, HPC e outras cargas de trabalho altamente paralelas, como desenvolvimento e testes de software. A solução aproveita o FlashBlade da Pure Storage, a plataforma líder de armazenamento unificado de arquivos e objetos (UFFO) que oferece desempenho multidimensional em escala.

Construído com o design de chip de última geração em mente, o FlashBlade oferece maior eficiência e utilização de recursos, além de análises avançadas para eliminar gargalos. A proposta principal do FlashBlade de entregar simplicidade, desempenho multidimensional e escalabilidade permite a redução do tempo de execução do trabalho, tornando essa a solução de armazenamento ideal para cargas de trabalho EDA.

"Os recursos de processamento na nuvem pública permitem que os designers de chips consigam impulsionar a inovação, mas eles ainda precisam de armazenamento de alto desempenho que possa escalonar rapidamente para acompanhar o ritmo. Ao combinar o FlashBlade com o Azure, os clientes EDA podem usar a capacidade de computação praticamente ilimitada da nuvem pública para o desenvolvimento de produtos de última geração, mantendo o controle total sobre a governança e segurança dos dados", explica Amy Fowler, vice-presidente de Estratégia e Soluções na Unidade de Negócios FlashBlade da Pure Storage.

O FlashBlade na Equinix com Azure para EDA emprega FlashBlade em um data center da Equinix com uma conexão de baixa latência com o Azure. A solução oferece diversos benefícios, incluindo:

Adoção simplificada da nuvem: Usando recursos de nível de array, os dados podem ficar prontos para uso na nuvem a qualquer momento e em qualquer local geográfico.

Usando recursos de nível de array, os dados podem ficar prontos para uso na nuvem a qualquer momento e em qualquer local geográfico. Desempenho em escala: O FlashBlade é um sistema de armazenamento totalmente em flash de alto desempenho para arquivos e objetos de dados. Ele suporta centenas de milhares de conexões TCP paralelas por chassi para permitir altos níveis de computação paralela.

O FlashBlade é um sistema de armazenamento totalmente em flash de alto desempenho para arquivos e objetos de dados. Ele suporta centenas de milhares de conexões TCP paralelas por chassi para permitir altos níveis de computação paralela. Segurança e controle: os clientes mantêm o controle total dos dados enquanto aproveitam o sistema operacional Purity do FlashBlade com segurança integrada e recursos de gerenciamento de dados. As empresas também poderão se adaptar ao multicloud sem a necessidade de migração de dados.

"A Microsoft tem o prazer de trabalhar com a Pure Storage na primeira solução de nuvem conectada para cargas de trabalho EDA, permitindo que os clientes acelerem os fluxos de design de semicondutores usando o Microsoft Azure. Esta cooperação demonstra nosso compromisso em fornecer aos clientes as opções ideais de armazenamento para cenários de alto desempenho e habilitar parceiros em todo o ecossistema", diz Mujtaba Hamid, chefe de Produto, Modelagem e Simulação de Azure na Microsoft.

