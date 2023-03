Pure Storage revela solução flash com eficiência energética para dados não estruturados

SÃO PAULO, 7 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Para organizações globais, é esperado que a capacidade de dados não estruturados aumente 10 vezes até 2030. Para cargas de trabalho de grande capacidade e com sensibilidade aos preços baseadas em soluções de armazenamento em disco, esse crescimento é insustentável.

Os sistemas baseados em disco são um fardo para as equipes e orçamentos de TI de muitas empresas, pois são difíceis de gerenciar, consomem muita energia, ocupam muito espaço e seus componentes falham com muita frequência, causando interrupções e colocando dados valiosos em risco. Ou seja, isso diminui a capacidade de extrair valor comercial dos dados. Embora as soluções modernas de armazenamento de arquivos e objetos sejam capazes de enfrentar muitos desses desafios, elas não se mostravam como uma opção viável para grandes repositórios de dados não estruturados que são sensíveis ao preço até o momento.

A Pure Storage® (NYSE: PSTG), a pioneira de TI que oferece a tecnologia e os serviços de armazenamento de dados mais avançados do mundo, anunciou hoje o FlashBlade//E, um repositório de dados não estruturados dimensionável criado para lidar com o crescimento exponencial de dados com uma eficiência energética líder na indústria. Com um custo de aquisição competitivo quando comparado ao disco e custos operacionais muito menores, o lançamento do FlashBlade //E significa que as empresas não precisam mais se limitar ao disco.

O FlashBlade//E otimiza o gerenciamento do crescimento de dados não estruturados de forma eficiente, confiável e sustentável, com a melhor experiência de usuário e economia da categoria que permitem aos clientes eliminar os últimos remanescentes de disco em seu data center.

Econômico em escala : O valor do FlashBlade //E é menor do que US$ 0,20 por GB, incluindo três anos de serviço. A plataforma começa em 4PB e escala a partir daí com desempenho confiável.

: O valor do FlashBlade //E é menor do que por GB, incluindo três anos de serviço. A plataforma começa em 4PB e escala a partir daí com desempenho confiável. Eficiência energética líder na indústria: O FlashBlade //E consome até 5x menos energia do que os sistemas baseados em disco. Quanto maior o sistema, maior a eficiência, ajudando as empresas a atingir suas metas cada vez mais críticas de sustentabilidade.

O FlashBlade //E consome até 5x menos energia do que os sistemas baseados em disco. Quanto maior o sistema, maior a eficiência, ajudando as empresas a atingir suas metas cada vez mais críticas de sustentabilidade. Simplicidade, confiabilidade e um futuro sem interrupções: O FlashBlade //E é feito para garantir flexibilidade e crescer sob demanda com 10-20x mais confiabilidade do que os sistemas baseados em disco rígido, além de evoluir sem interrupções ou atualizações completas de infraestrutura (forklift). Com simplicidade semelhante à nuvem, flexibilidade e desempenho previsível, o FlashBlade //E permanece simples de gerenciar em qualquer escala.

O FlashBlade//E estará disponível no final de abril de 2023. Além da oferta tradicional, os clientes terão a opção de implementar o FlashBlade//E por meio de um novo nível de serviço por meio de subscrição de storage como um serviço (STaaS) no Evergreen//One, que traz a opção econômica de investir conforme o uso e uma experiência de nuvem com o controle da implementação on premise.

"Com o FlashBlade //E, estamos concretizando a visão original de nosso fundador do data center totalmente em flash. Para cargas de trabalho nas quais o preço do flash já foi proibitivo, estamos entusiasmados em oferecer os principais benefícios da Pure com um TCO menor do que o do disco", diz Amy Fowler, vice-presidente e gerente geral de FlashBlade na Pure Storage.

"À medida que o crescimento de dados não estruturados dos nossos clientes continua a acelerar, há demanda por soluções de armazenamento mais sustentáveis e escalonáveis para cargas de trabalho diárias. Estamos entusiasmados por poder atender a essa necessidade com o FlashBlade //E, fornecendo a simplicidade e a economia de energia pela qual a Pure é reconhecida e por um custo de aquisição menor do que as soluções baseadas em disco", diz Brian Bartell, vice-presidente global de Armazenamento Primário da WWT.

"Embora os benefícios do flash para cargas de trabalho de alta potência tenham sido amplamente reconhecidos, o preço do disco limitou a percepção mais ampla de seu uso potencial total. No entanto, é evidente a necessidade de uma plataforma moderna para acomodar o aumento de dados não estruturados em escala. A promessa do FlashBlade //E de uma abordagem mais econômica, eficiente em termos de energia e mais fácil de gerenciar para as cargas de trabalho diárias é um argumento convincente para deixar o disco para trás", diz Scott Sinclair, diretor de Práticas no Enterprise Strategy Group.

