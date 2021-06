Pure Storage transforma infraestrutura com IA e automação

SÃO PAULO, 2 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Pure Storage® (NYSE: PSTG), fornecedora de soluções de storage, lançou a Pure1 Digital Experience, com aprimoramentos para controle adicional por meio de novos recursos automatizados de monitoramento e funcionalidades e sistema de recomendação com inteligência artificial. Tudo combinado com autoatendimento e aquisição digital.

As equipes de TI estão se tornando cada vez mais essenciais na viabilização dos negócios, mas muitas vezes ficam sobrecarregadas com o gerenciamento das operações, solução de problemas, planejamento e processos de compra. Elas precisam de automação, autoatendimento e clareza nos SLAs dos fornecedores para gerar resultados.

A Pure1 Digital Experience chega ao mercado para redefinir a experiência de propriedade da TI, complementando os demais conjuntos de melhorias da Pure para os modelos de negócios que sustentam a infraestrutura com o Evergreen e o Pure-as-a-Service. A novidade permite que as equipes antecipem as necessidades e adquiram recursos em seus termos e prazos, enquanto eliminam os riscos aos negócios, envolvendo compras, proteção de dados e satisfação do cliente.

"A Pure sempre inovou para melhorar a experiência do cliente e torná-la mais simples e otimizada com o melhor suporte. Ao fornecer mais controle sobre os ambientes e recomendações ativas para resolver problemas antes que eles aconteçam, estamos entregando nossa visão de experiência digital e mais uma vez estamos transformando a experiência de gerenciamento de TI", explica Prakash Darji, vice-presidente e gerente geral de Experiência Digital na Pure Storage.

Visibilidade de infraestrutura e alertas em tempo real

A plataforma AI-engine Pure1 Meta oferece gerenciamento preditivo de serviços que identifica problemas de forma proativa e prescreve soluções antecipadas para evitar as interrupções. Além disso, identifica lacunas em estratégias de proteção de dados. As principais atualizações incluem:

Monitoramento e gerenciamento inteligentes de todas as plataformas de serviços de dados, seja FlashArray ou FlashBlade on-premises, nativo em nuvem na Portworx ou no Cloud Block Store da Pure para AWS e Microsoft Azure.

Análise e resolução de falhas preditivas usando análises coletadas de todo o ecossistema da Pure, incluindo VMs e contêineres, para localizar rapidamente os desafios potenciais.

Avaliações para proteção contra ransomware, com recomendações proativas para soluções, como snapshots SafeMode.

Solução de problemas em tempo real com novo recurso de pesquisa entre storage e VMs.

Desempenho, capacidade e expansão de recomendações impulsionadas por IA

Além de rastrear como os recursos estão sendo utilizados, a nova Pure1 Digital Experience prevê o que acontecerá se adicionar ou mover cargas de trabalho. Usando IA, os recursos da Pure1 oferecem planejamento inteligente de carga de trabalho com recomendações sobre capacidade e escalonamento de desempenho. Ela também usa análises preditivas e alertas para garantir que a TI cumpra os SLAs e mantenha as cargas de trabalho operando em estado saudável. Além disso, é monitorada pela equipe da Pure para oferecer suporte às chamadas de serviço preventivas.

Gerenciamento por autoatendimento e aquisições digitais

Com as ofertas expandidas no catálogo de serviços Pure1, os usuários têm acesso total à mais ampla gama de ofertas de armazenamento on-premise e em nuvem híbrida e serviços profissionais a partir de uma única interface. Por meio deste catálogo de autoatendimento, os clientes podem:

Adquirir novos sistemas e serviços, incluindo Pure-as-a-Service, Portworx e Pure Cloud Block Store, ou expandir ofertas como serviço sob demanda, seja on-premise ou na nuvem via AWS e Azure.

Fazer pedidos de um amplo conjunto de serviços profissionais, como workshops de consultoria, serviços de migração, estratégia de implementação e serviços de integração de software de terceiros.

Cotar, solicitar e rastrear novas adições ao sistema de qualquer lugar.

Gerenciar assinaturas Pure as-a-Service com funções fáceis de adicionar, atualizar, suspender, retomar, limitar e renovar.

Agendar atualizações conforme a conveniência, com pré-verificações feitas automaticamente.

A Pure1 Digital Experience está disponível para todos os clientes sem custo adicional.

Sobre a Pure Storage

A Pure Storage (NYSE: PSTG) ajuda os inovadores a construir um mundo melhor com dados. As soluções de dados da Pure permitem que empresas de SaaS, provedores de serviços em nuvem e clientes do setor público e corporativo forneçam dados seguros e em tempo real para alimentar sua produção de missão crítica, DevOps e ambientes de análise modernos em um ambiente com várias nuvens. Uma das maiores empresas de TI com o crescimento mais rápido da história, a Pure Storage permite que os clientes adotem rapidamente tecnologias de próxima geração, incluindo inteligência artificial e aprendizado de máquina, para ajudar a maximizar o valor de seus dados para obter vantagem competitiva. E com uma pontuação certificada de satisfação do cliente NPS no primeiro por cento das empresas B2B, a lista cada vez maior de clientes da Pure está entre as mais satisfeitas do mundo.

Contatos para a imprensa – Capital Informação

Juliana Ornellas – [email protected]

Estela Silva – [email protected]

Luciane Bernardi – [email protected]

FONTE Pure Storage

SOURCE Pure Storage