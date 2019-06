Purecircle Holdings anuncia mudança de nome para Pure CE

- A Pure CE reflete o foco global e a força do portfólio de economia circular de multimarcas.

SINGAPURA, 26 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Pure CE Pte Ltd, anteriormente Purecircle Holdings Pte Ltd, hoje anunciou a mudança de seu nome corporativo de "Purecircle Holdings" para "Pure CE".

A Pure CE atualizou seu nome corporativo e marca para melhor refletir sua identidade como uma empresa líder de capital privado, no centro de um dos setores mais social e economicamente atuais do mundo – o da economia circular. Ao mesmo tempo, as mudanças reconhecem a contribuição singular de cada marca e empresas da Pure CE para o sucesso da organização inteira.

A economia circular não trata simplesmente da poupança de recursos, pelo contrário: é uma estratégia para usar recursos disponíveis de um modo mais inteligente. Sustentada por uma transição para fontes de energias renováveis, o modelo constrói resiliência de longo prazo, gera oportunidades econômicas e de negócios e proporciona benefícios ambientais e sociais.

"Estamos animados para apresentar o novo nome e identidade da Pure CE, para melhor refletir a natureza global da mudança rumo ao negócio de economia circular, mais claramente articulando quem nós nos tornamos, e quem aspiramos ser" observou Paul Gandy, diretor-executivo (MD, em inglês). "Com esta clareza e foco, nós agora podemos continuar com o que fazemos de melhor: trazer os melhores produtos e soluções comercialmente viáveis para atender as demandas de mudanças na legislação como, por exemplo, o banimento de plásticos descartáveis".

A Pure CE é uma avançada e inédita corporação de capital privado com uma missão de identificar e desenvolver ideias conceituais em empresas mudando globalmente. Defendendo a transição para uma economia circular, a Pure CE reuniu uma equipe de categoria mundial de especialistas líderes e profissionais com um forte foco nos setores de biotecnologia, tecnologia limpa e saúde.

Nossa família de marcas inclui: Purecog®, Peregrine Analytics®, Mintaga®.

FONTE Pure CE

