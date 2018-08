PureCircle nomeia Stéphane Ducroux como diretor comercial

CHICAGO, 21 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A PureCircle (LSE : PURE ), maior produtora e inovadora do mundo de adoçantes à base de estévia anuncia a indicação de Stéphane Ducroux como diretor comercial a partir de 16 de agosto de 2018. Ducroux vai supervisionar os departamentos de vendas, marketing, inovação e técnico, bem como assuntos científicos e regulatórios da PureCircle.

Ducroux estará diretamente subordinado ao CEO da PureCircle Maga Malsagov. Ele estará lotado na sede da PureCircle em Chicago. A nomeação de Ducroux aprimora a sólida equipe de administração da empresa. Nessa nova função, ele ajudará a acelerar ainda mais o crescimento da PureCircle, à medida que a empresa continua a aumentar as vendas e expandir a capacidade de produção de seus saborosos adoçantes à base de estévia como o Reb M, além de outros ingredientes à base de estévia.

Ducroux possui 20 anos de experiência de administração do setor de ingredientes naturais especiais. Ele tem expertise em operações comerciais, desenvolvimento de negócios e aquisições. Antes disso, ele teve uma longa carreira na Naturex, durante o tempo em que a empresa obteve sólido crescimento. Sua última função na Naturex foi diretor de operações para as Américas e Ásia-Pacífico.

Ao comentar sobre essa indicação, Maga Malsagov, CEO da PureCircle, declarou:

"Stéphane é um líder comprovado. Esperamos a gestão integrada de várias das funções de nossa empresa sob sua liderança a fim de ajudar a acelerar ainda mais nosso crescimento. Ele é muito bem-vindo na PureCircle."

A PureCircle vende uma ampla linha de adoçantes à base de estévia saborosos de zero caloria e de origem vegetal. A PureCircle está desempenhando um papel importante no fornecimento para empresas de bebidas e alimentícias, à medida que buscam oferecer aos seus consumidores mais produtos de baixe e zero caloria.

A PureCircle anunciou recentemente avanços que lhe permitem fornecer significativamente mais Reb M a empresas globais de alimentos e bebidas. A PureCircle produz Reb M tanto diretamente a partir de suas plantas estévia Starleaf™, bem como de outros adoçantes de estévia na planta. No último caso, a PureCircle inicia com o extrato purificado da folha de estévia com baixo conteúdo Reb M e com a inclusão de uma enzima, a maturação para o Reb M é concluída, assim como realiza a planta naturalmente. As enzimas desempenham um papel semelhante em vários produtos, incluindo alimentos para bebês, queijo, outros produtos lácteos e chocolate. A PureCircle estima que, dependendo das quantias compradas e vários termos de compra, as empresas que adquirem Reb M da PureCircle perceberão que o custo de usá-lo para adoçar um alimento ou bebida é equivalente ao custo de usar açúcar para atingir o mesmo nível de adoçamento.

Como resultado do trabalho de inovação contínua, pesquisa e desenvolvimento com estévia, a PureCircle já tem mais de 100 patentes registradas relacionadas à estévia. Essas patentes - além de mais de 250 patentes pendentes e outras sólidas propriedades intelectuais -- são direcionadas a uma ampla gama de produtos e processos relacionados à estévia.

Para mais informações sobre a PureCircle, acesse: www.purecircle.com

