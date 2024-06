PureSoftware a remporté le prix de la meilleure plateforme bancaire en tant que service (BaaS) de l'année lors du 14e sommet Africa Bank 4.0

La société a été récompensée pour sa plateforme bancaire numérique complète, Arttha, qui révolutionne le paysage financier en Afrique

NAIROBI, Kenya et NOIDA, Inde, 6 juin 2024 /PRNewswire/ -- PureSoftware est fier d'annoncer qu'il a reçu le prestigieux prix de la meilleure plateforme bancaire en tant que service de l'année lors du 14e sommet prestigieux Africa Bank 4.0 2024 organisé par BII. Ce prix récompense la contribution exceptionnelle de PureSoftware au secteur financier grâce à sa plateforme bancaire numérique de pointe, Arttha.

Arttha (de PureSoftware) est une plateforme BaaS complète conçue pour permettre aux entreprises de bénéficier de nouvelles sources de revenus grâce à ses modules natifs cloud, notamment Digital Core Banking, Digital Payments, e-Wallet, la gestion du cycle de vie Digital Loan, Agency Banking et Buy Now Pay Later (BNPL). L'approche innovante sans code déployée dans Arttha permet aux clients du secteur bancaire mondial de créer des expériences bancaires plus intuitives.

Manish Sharma , PDG de PureSoftware, a commenté ce prix en exprimant sa gratitude et son enthousiasme : « Alors que les institutions financières se préparent à affronter la prochaine vague de perturbations, notre plateforme, qui se distingue des autres, nous permet de guider nos clients à travers un paysage numérique en constante évolution. En tirant parti des capacités natives cloud d'Arttha, nous intégrons de manière transparente les meilleures technologies, écosystèmes et réseaux de partenariat pour nous assurer que nos clients prospèrent au sein de cette évolution. »

Udeet Bhagat , vice-président de PureSoftware, a également fait part de ses réflexions sur cette réussite : « Grâce à Arttha, nous nous sommes positionnés comme une force motrice dans la révolution bancaire africaine. Notre mission est claire : permettre à davantage de communautés de profiter de l'élargissement de l'accès aux services financiers numériques et de favoriser l'inclusion financière sur l'ensemble du continent. Cette reconnaissance témoigne de l'impact profond que nous avons sur l'avenir financier de l'Afrique grâce à des offres réparties entre les services bancaires de base, les prêts, les paiements et les offres de marché. » L'équipe de PureSoftware se consacre à la mise en place de solutions de pointe qui façonneront l'avenir de la banque numérique et transformeront le mode de fonctionnement des banques et des institutions financières.

