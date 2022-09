PureSoftware étend sa présence en Europe avec son nouveau centre de livraison à Bucarest, en Roumanie

BUCAREST, Roumanie, 30 septembre 2022 /PRNewswire/ -- PureSoftware, leader mondial des produits logiciels et des services numériques axés sur la fintech, la 5G et la transformation numérique, a annoncé l'ouverture de son nouveau centre de livraison à Bucarest, en Roumanie. L'ouverture de ce nouveau centre de livraison permettra d'élargir la portée des solutions numériques de PureSoftware et de ses produits logiciels Arttha Fintech et Arttha5G sur le continent.

Sameer Jain, Chief Business Officer, PureSoftware

L'ouverture du centre de livraison de PureSoftware à Bucarest permettra aux importants effectifs de l'entreprise dans la région d'être plus agiles pour mieux répondre aux besoins changeants de la clientèle existante et croissante en Roumanie, en Europe. Situé au cœur de Bucarest, le nouveau centre servira la vaste clientèle de l'entreprise. Soutenue par une croissance constante à deux chiffres au cours des trois dernières années, la société prend de l'ampleur et est en voie d'atteindre ses objectifs stratégiques visant à fournir une capacité d'externalisation onshore et nearshore à ses clients.

L'offre de services numériques de PureSoftware et sa plateforme logicielle phare basée sur les microservices, Arttha Fintech, permettent déjà aux entreprises de six continents, dont l'Europe, d'accélérer leur transformation numérique. Arttha5G permettra en outre aux entreprises de répondre aux besoins de demain en matière de connectivité.

Sameer Jain , directeur commercial chez PureSoftware, a déclaré : « Conformément à nos plans d'expansion ambitieux, nous sommes heureux d'annoncer l'ouverture de notre centre de livraison à Bucarest, en Roumanie. Le secteur des technologies de l'information roumain a connu une croissance importante et soutenue au fil des ans, et c'était pour nous la suite logique que de continuer à offrir un service de premier ordre à notre clientèle en Europe. »

Il a ajouté : « Notre centre de livraison de Bucarest nous permettra de continuer à soutenir la croissance professionnelle de notre équipe en Roumanie, et de faire un effort collectif supplémentaire pour contribuer à la réussite de nos clients. »

À propos de PureSoftware :

PureSoftware est une société mondiale de produits logiciels et de services numériques qui stimule la transformation des plus grandes entreprises du monde dans plusieurs secteurs, notamment les services bancaires et financiers, les télécommunications, la santé, les jeux et le divertissement. Arttha , de PureSoftware, est une plateforme technologique financière mondiale de confiance. Elle aide les entreprises à adopter des solutions numériques dans les secteurs de la banque de détail et de la banque pour les PME, des agences bancaires et des banques à distance, du prêt numérique, des paiements, du BNPL et de la gestion marchande. Arttha5G est une plateforme 5G conforme à l'ORAN qui permet aux entreprises de déployer des solutions de RF numériques complètes pour améliorer leur connectivité.

Pour plus d'informations, consultez le site : https://puresoftware.com/ .

Contact : Amitabh Chaudhary, [email protected]

Image : https://mma.prnewswire.com/media/1911348/PureSoftware_Sameer_Jain.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1450649/PureSoftware_Logo.jpg

SOURCE PureSoftware