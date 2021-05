PureSoftware nomeia Noy Kucuk, veterano do setor sem fio, para liderar suas iniciativas 5G e sem fio

"Noy é um profissional talentoso com uma longa carreira em tecnologia sem fio e desenvolvimento de engenharia", disse Anil Baid , fundador e diretor de estratégia da PureSoftware. "Ele é um líder e traz uma vasta experiência para os mercados 5G e sem fio, com um conhecimento diversificado de blocos de construção de software e hardware para permitir o crescimento do produto, Arttha5G , e dos serviços 5G da PureSoftware. A profundidade e a amplitude de seus conjuntos de habilidades e conquistas, juntamente com uma experiência comprovada em tecnologia e desenvolvimento de engenharia, ajudarão nossos clientes a enfrentar seus desafios mais complexos."

"Estou empolgado em me unir à PureSoftware e alavancar sua riqueza de domínio e seus recursos técnicos para impulsionar o valor dos negócios e garantir o sucesso em estratégia e compromissos 5G", disse Noy Kucuk. "A PureSoftware está preparada para contribuir e acelerar a nova era de implementações de infraestrutura sem fio com experiência em desenvolvimento e teste em padrões 5G, desenvolvimento de software integrado e plataformas em nuvem. A forte cultura de engajamento, capacidade de resposta e propriedade da PureSoftware é exemplar e empolgante."

Mais recentemente, Noy atuou como vice-presidente de marketing de produtos para soluções 5G na NXP Semiconductors, onde se concentrou no desenvolvimento de soluções de silício e software totalmente programáveis para o mercado de infraestrutura 5G. Antes disso, por mais de 20 anos, ocupou cargos de liderança e P&D nas redes Avago/LSI, Ericsson e Nortel Networks na América do Norte, América Latina e Europa.

"É com imenso prazer que dou as boas-vindas a Noy como vice-presidente sênior para liderar nosso negócio de alta tecnologia e telecomunicações", disse Manish Sharma, CEO da PureSoftware. "Nosso foco sempre foi levar ofertas de nichos de produtos e serviços até as portas das empresas para acelerar a adoção e os resultados comerciais de nossos clientes. Sob a liderança de Noy, a PureSoftware fortalecerá parcerias, desenvolverá alianças estratégicas e expandirá ainda mais sua presença global."

Sobre a PureSoftware:

A PureSoftware é uma empresa de produtos e serviços controlados por IP com um sólido histórico de construção de produtos inovadores e fornecimento de serviços para domínios de alta tecnologia, fintech, tecnologia em saúde, varejo e entretenimento. A empresa se dedica a promover uma experiência do cliente diferenciada, acelerar o tempo de ciclo e melhorar os resultados comerciais por meio da integração de soluções digitais, automação robótica e modelos comerciais não lineares. Seu produto Arttha5G foi desenvolvido para preparar as empresas para aproveitar os casos de uso do 5G.

FONTE PureSoftware

