PureSoftware nomme Steve Rosenberg, vétéran de l'industrie, conseiller du conseil d'administration afin de renforcer ses activités dans le domaine des sciences de la vie et de la santé

NEW YORK et NOIDA, Inde, 19 octobre 2023 /PRNewswire/ -- PureSoftware, un fournisseur mondial de logiciels et de services, est fier d'annoncer la nomination de Steve Rosenberg, un éminent leader du secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé, à son conseil consultatif. Avec une carrière de plus de 40 ans, Steve apporte une grande expérience dans la promotion de l'innovation et des approches intégrées de la gestion des essais centrés sur le patient.

Steve est actuellement PDG et membre du conseil d'administration d'uMotif, une plateforme eClinique de premier plan spécialisée dans la saisie de données centrées sur le patient dans le cadre d'essais cliniques. Lorsqu'il exerçait les fonctions de vice-président principal et directeur général d'Oracle Health Sciences, Steve a joué un rôle déterminant dans le développement et le déploiement de solutions basées sur le cloud qui ont modifié l'approche de l'industrie en matière de gestion d'essais centrés sur le patient. Auparavant, il avait été le visionnaire responsable de la suite technologique clinique intégrée lancée par Phase Forward, qui a été rachetée par Oracle en 2010.

« En accueillant chaleureusement Steve au sein de son conseil consultatif, PureSoftware s'enrichit de l'expertise d'un leader dont les contributions au secteur des technologies des sciences de la vie sont exemplaires », a déclaré Anil Baid, fondateur et directeur de la stratégie de PureSoftware. « La vaste expérience de Steve et son approche avant-gardiste s'harmonisent parfaitement avec notre engagement à transformer la chaîne de valeur des sciences de la vie et des soins de santé. Ses connaissances seront déterminantes pour relever les défis les plus complexes auxquels nos clients sont confrontés dans ce secteur dynamique. »

Steve a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Je suis honoré de rejoindre le conseil consultatif de PureSoftware et de contribuer à sa vision de réimaginer le paysage des sciences de la vie et des soins de santé. En tirant parti des technologies numériques, nous pouvons donner aux organisations les moyens de fournir des résultats et des soins aux patients de qualité supérieure. Je me réjouis de faire partie de cette aventure passionnante. »

En dehors de ses activités professionnelles, Steve aime passer l'été à Cape Cod avec sa famille. Il fait également preuve d'un grand sens de la responsabilité sociale en siégeant au conseil d'administration de deux foyers pour enfants maltraités et en fondant le projet One By One, une organisation à but non lucratif ayant pour vocation d'aider les personnes dans le besoin dans la région de Boston.

À propos de PureSoftware :

PureSoftware est une société mondiale de produits logiciels et de services numériques qui a conduit la transformation des plus grandes organisations mondiales dans plusieurs secteurs verticaux, tels que les services bancaires et financiers, les télécommunications, les sciences de la vie et la santé, les jeux et le divertissement. Arttha Banking, de PureSoftware, est une plateforme de technologie financière mondialement reconnue. Elle aide les entreprises à adopter des solutions numériques dans les domaines des services bancaires aux consommateurs et aux PME, des services bancaires par agence/sans agence, des prêts numériques, des paiements, de la BNPL et de la gestion des commerçants. Arttha5G est une plateforme 5G conforme à l'ORAN qui permet aux entreprises de déployer des solutions de RF numériques complètes pour améliorer leur connectivité.

