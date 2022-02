PureSoftware ouvre un laboratoire d'innovation 5G à Noida, en Inde

Ces solutions permettront des déploiements écoénergétiques, un faible coût de possession et une mise sur le marché rapide, ainsi que des débits de pointe de plusieurs Gb/s, une plus grande disponibilité, une meilleure fiabilité, des réseaux à très faible latence et une expérience utilisateur harmonieuse.

Anil Baid, fondateur et directeur de la stratégie chez PureSoftware, a déclaré : « La 5G recèle un grand potentiel pour les entreprises, peu importe leur taille. Grâce au laboratoire 5G, nous nous engageons à cultiver la technologie 5G pour permettre l'avènement d'une économie connectée. Il servira de tremplin pour des expériences marquantes et révolutionnaires. »

Il a ajouté : « Notre expertise solide et reconnue dans les services embarqués depuis 2006 nous a permis de créer Arttha5G, qui aide nos clients du monde entier à accélérer les déploiements 5G. »

À propos de PureSoftware et d'Arttha5G :

PureSoftware est une entreprise mondiale de produits logiciels et de services numériques qui favorise la modernisation des plus grandes sociétés du monde dans divers secteurs, notamment les services bancaires et financiers, les télécommunications, la santé, les jeux et le divertissement. Arttha5G , son produit phare, a pour objectif de réduire au maximum les temps de latence, d'augmenter les débits de pointe de plusieurs Gb/s, de garantir la fiabilité, d'augmenter la capacité des réseaux et de fournir une expérience utilisateur plus harmonieuse. Arttha5G aide le monde à s'adapter rapidement à l'évolution des besoins futurs en matière de communication.

