PureSoftware remporte le prix « The Extraordinaire - Innovative Brand » au 7e Brand Vision Summit, à Mumbai

NOIDA, Inde, 12 septembre 2023 /PRNewswire/ -- PureSoftware, une entreprise mondiale de produits logiciels et de services numériques, a remporté le prix « The Extraordinaire – Innovative Brand » décerné par les consommateurs et l'industrie, pour ses performances exemplaires en matière de logiciels et de solutions numériques lors du 7e Brand Vision Summit, à Mumbai, le 31 août 2023. Ce prix convoité récompense les succès exceptionnels et les solutions innovantes de PureSoftware dans le domaine des produits logiciels, de l'ingénierie numérique et des services de transformation.

Manish Sharma, Chief Executive Officer, PureSoftware receiving 'The Extraordinaire - Innovative Brand' Award at the 7th Brand Vision Summit, Mumbai

Le prix « The Extraordinaire - Innovative Brand » met en évidence la réputation de PureSoftware pour son innovation pionnière et son excellence inégalée. PureSoftware a pour mission de fournir des produits numériques innovants, tels que Arttha Banking et Arttha5G, et des solutions qui permettent aux entreprises de secteurs hautement réglementés d'innover et de se développer rapidement, tout en réalisant leur plein potentiel.

Arttha de PureSoftware est l'une des plateformes bancaires unifiées à la croissance la plus rapide qui remodèle et réinvente le secteur bancaire grâce à l'agilité de la fintech. De son côté, Arttha5G est une plateforme 5G conforme à l'ORAN, offrant une efficacité énergétique, un faible coût de possession et la possibilité d'une mise sur le marché rapide.

Manish Sharma, directeur général de PureSoftware, a déclaré : « Nous sommes heureux d'être reconnus comme une organisation qui tire parti de sa vaste expérience en ingénierie numérique et en transformation numérique pour fournir des solutions de pointe qui répondent aux besoins changeants de nos clients. »

PureSoftware n'a cessé de repousser les limites de l'innovation en matière de produits et de solutions logicielles, tout en maintenant une attention soutenue à la satisfaction des clients. L'engagement de la société à respecter les normes de qualité les plus élevées dans tous les aspects des opérations a été essentiel à son succès.

Le 7e Brand Vision Summit, organisé par NexBrands, était un événement prestigieux qui a réuni des sommités de l'industrie et des marques de premier plan sur la grande scène de l'hôtel ITC Maratha, à Mumbai. Cet événement extraordinaire a mis en lumière des dirigeants qui, grâce à leurs prises de risques stratégiques et à leur utilisation des ressources, ont eu un impact positif sur la vie de millions de personnes. Il a servi de plateforme pour rassembler les meilleures marques de l'Inde dans une célébration des plus grands succès et des meilleures offres de la nation.

À propos de PureSoftware :

PureSoftware est une société mondiale de produits logiciels et de services numériques qui a conduit la transformation des plus grandes organisations mondiales dans plusieurs secteurs verticaux, tels que les services bancaires et financiers, les télécommunications, la santé, les jeux et le divertissement. Arttha Banking, de PureSoftware, est une plateforme de technologie financière mondialement reconnue. Elle aide les entreprises à adopter des solutions numériques dans les domaines des services bancaires aux consommateurs et aux PME, des services bancaires par agence/sans agence, des prêts numériques, des paiements, de la BNPL et de la gestion des commerçants. Arttha5G est une plateforme 5G conforme à l'ORAN qui permet aux entreprises de déployer des solutions frontales RF numériques pour une connectivité améliorée.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.puresoftware.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2206640/PureSoftware.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1450649/PureSoftware_Logo.jpg

SOURCE PureSoftware