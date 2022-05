PureSoftware remporte le prix « Excellence in Fintech Solutions » pour son produit phare Arttha

NAIROBI, Kenya et SINGAPOUR, 13 mai 2022 /PRNewswire/ -- PureSoftware, une société mondiale de produits logiciels et de services numériques, a annoncé qu'elle avait reçu le prix « Excellence in Fintech Solutions » lors du Finnovex East Africa Summit 2022. Cette récompense a été décernée à PureSoftware pour son produit phare Arttha, dans la catégorie « Harnessing fintech for a big leap in fueling financial inclusion » (Exploiter la fintech pour un grand bond en avant dans l'inclusion financière).

Arttha une plateforme fintech unifiée permettant aux banques, aux fintech et aux institutions financières de combler les énormes lacunes en matière d'inclusion financière en automatisant les opérations. Cette puissante plateforme bancaire numérique favorise la numérisation du paysage bancaire grâce à sa conception intuitive et à son interface facile d'utilisation. Plus de 100 institutions financières font confiance à Arttha pour offrir une expérience bancaire numérique transparente et convaincante à leurs clients dans le monde entier.

Finnovex est une série de conférences qui examinent l'avenir des services financiers et comment les innovations révolutionnaires remodèlent la façon dont ces services sont structurés, fournis et consommés. Ce prix récompense les entreprises et les personnes qui jouent un rôle essentiel dans la transformation du paysage des services financiers.

À propos de PureSoftware :

PureSoftware est une entreprise mondiale de produits logiciels et de services numériques qui favorise la transformation des plus grandes sociétés du monde dans plusieurs secteurs, notamment les services bancaires et financiers, les télécommunications, la santé, les jeux et le divertissement. Arttha, de PureSoftware, est une plateforme technologique financière mondiale de confiance. Elle aide les entreprises à adopter des solutions numériques dans les domaines de la banque des consommateurs et des PME, de la banque sans agence ni succursale, des prêts numériques, des paiements, du BNPL et de la gestion des commerçants. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : https://puresoftware.com/

