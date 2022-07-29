ПУТЬ В ЕВРОПУ: грузовик FOTON iBlue EV получил сертификат ЕС WVTA

ПЕКИН, 29 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- 26 июля грузовик FOTON iBlue EV получил Европейский сертификат о полном одобрении типа транспортного средства (WVTA) от Германской ассоциации по технадзору TÜV Rheinland, являющейся одной из ведущих независимых организаций, занимающихся тестированием, инспекцией и сертификацией, а также обслуживающей сертификацию WVTA.

EU WVTA certificate

Это означает, что грузовик FOTON iBlue EV полностью соответствует высоким стандартам ЕС, поэтому может экспортироваться в страны и регионы ЕС, а также страны за пределами ЕС, которые требуют сертификации WVTA. Это также первый в ЕС сертификат об официальном утверждении типа электромобиля для грузовых автомобилей.

Сертификат ЕС WVTA, являющийся «карточкой доступа» для автомобильной продукции на рынок ЕС, принимается на всей территории ЕС без необходимости дальнейших испытаний до тех пор, пока не будет обновлена директива или не будут внесены изменения в конструкцию.

Грузовик FOTON iBlue прошел более 30 испытаний на соответствие сертификату WVTA, включая EMC, требования к электрической безопасности, шум и вибрации при езде, предупреждение о выходе из полосы движения и экстренное торможение.

В нем используется аккумулятор большой емкости с высокой плотностью энергии от крупнейшего в мире производителя аккумуляторов CATL, и синхронный электродвигатель с постоянным магнитом. Машина в полной мере удовлетворяет техническим требованиям в отношении ускорения запуска на скорости 0-30 км/ч, ускорения обгона на скорости 30-50 км/ч и возможности запуска при подъеме, а также имеет передовую стратегию извлечения энергии при торможении и режим оптимизации энергозатрат, адаптирующийся к различным условиям вождения, что обеспечивает более высокую эффективность и увеличенный на 10% радиус действия. Тип транспортного средства проходит строгие испытания работы аккумуляторной батареи, электродвигателя и электронной системы управления и более 800 статических осмотров. Диапазон частоты затухания составляет не более 35% при низких температурах, а его высокая адаптируемость к окружающим условиям также повышает эксплуатационную эффективность автомобиля. Кроме того, благодаря тому, что было проведено испытание на износостойкость с пробегом 100 000 км, также гарантируется безопасность типа транспортного средства.

Помимо электромобилей, полный спектр электробусов компании FOTON также получил сертификацию WVTA и введен в эксплуатацию в Новой Зеландии в апреле этого года. По мере того как мир вступает в эру низкоуглеродного развития, компания FOTON также запустила полностью электрические и водородные топливные машины, которые используются теперь по всему миру для национальных автобусных перевозок, трансферов в аэропорты и в парках школьных автобусов. Успех сертификации WVTA для грузовика FOTON iBlue EV означает, что компания FOTON имеет доступ к самому требовательному европейскому рынку.

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SOURCE FOTON MOTOR GROUP