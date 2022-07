DIRIGINDO PARA A EUROPA: Caminhão elétrico FOTON iBlue obtém certificado WVTA da UE

BEIJING, 29 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Em 26 de julho, o caminhão elétrico FOTON iBlue recebeu o certificado europeu de homologação de tipo de veículo inteiro (WVTA) da TÜV Rheinland da Alemanha, uma organização líder independente de testes, inspeção e certificação de terceiros e também um dos serviços técnicos indicados para WVTA.

Certificação WVTA da UE (PRNewsfoto/FOTON MOTOR GROUP)

Isso significa que o caminhão elétrico FOTON iBlue atende plenamente aos altos padrões de regulamentação da UE, podendo, portanto, ser exportado para países e regiões da UE e não-UE que exigem a certificação WVTA. Esse também é o primeiro certificado de homologação de tipo de veículo elétrico da UE da FOTON para caminhões.

O certificado WVTA da UE, como um "cartão de acesso" para que produtos automotivos entrem no mercado da UE, é aceito em toda a UE sem a necessidade de testes adicionais, até que uma diretiva seja atualizada ou que seu projeto mude.

O caminhão FOTON iBlue passou por testes de mais de 30 itens para obter o certificado WVTA, como EMC (compatibilidade eletromagnética), especificação de segurança elétrica, NVH (ruído, vibração e aspereza), alerta de saída de pista e frenagem avançada de emergência.

Ele utiliza a bateria de energia de densidade de alta energia e alta capacidade da CATL, a maior empresa de baterias do mundo, e PMSM (motor síncrono de ímãs permanentes). Ele tem a capacidade de atender plenamente aos requisitos técnicos de aceleração inicial de 0-30 km/h, aceleração de ultrapassagem de 30-50 km/h e capacidade de partida em subida. Além disso, conta com uma estratégia avançada de recuperação de energia de frenagem e modo de condução ecológico para se adaptar a diferentes condições de condução e oferecer maior eficiência e autonomia dez por cento maior. O veículo completo é submetido a um rigoroso teste de bateria, motor e sistema de controle eletrônico e mais de 800 inspeções estáticas. A taxa de desligamento da faixa é inferior ou igual a 35% sob baixa temperatura, e sua forte adaptabilidade ao ambiente também melhora a eficiência operacional do veículo. E com a conclusão de 100 mil km de testes de resistência, a segurança do veículo completo também está garantida.

Além dos caminhões elétricos, também foi informado que os ônibus totalmente elétricos da FOTON foram certificados pela WVTA e colocados em operação na Nova Zelândia em abril deste ano. Conforme o mundo entra na era do desenvolvimento com baixas emissões de carbono, a FOTON também lançou produtos totalmente elétricos e de combustível a hidrogênio, os quais foram implementados em sistemas nacionais de ônibus, frotas de ônibus escolares e frotas de transporte de/para aeroportos em todo o mundo. O sucesso da certificação WVTA para o caminhão elétrico FOTON iBlue significa que a FOTON ganhou acesso ao tão exigente mercado europeu.

FONTE FOTON MOTOR GROUP

