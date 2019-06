PwC lança solução para dar suporte à auditoria de criptomoedas

LONDRES, 20 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A PwC tem o prazer de anunciar um importante acréscimo a sua atual suíte "Halo" de ferramentas de auditoria, que utilizamos para prestar serviços de garantia a entidades que se envolvem em transações com criptomoedas. Com o lançamento de nossa nova ferramenta de software estamos bem posicionados para fornecer auditoria e outros serviços de garantia a clientes que detêm ou fazem transações com criptomoedas.

Em um ambiente em que controles robustos têm se comprovado eficazes nas atividades com criptomoedas das empresas, nossa solução Halo pode:

Fornecer comprovação independente e substantiva da "formação de par de chave privada e endereço público", que é uma das condições necessárias para estabelecer a propriedade de criptomoedas; Inquirir com segurança a blockchain para coletar de forma independente e confiável informações corroborantes sobre as transações e saldos na blockchain.

A PwC começou a alavancar sua nova solução Halo para dar suporte à auditoria de clientes envolvidos em atividades com criptomoedas. Também estamos trabalhando com empresas, das quais não somos a auditora, para ajudá-las a lidar com novas oportunidades e desafios da blockchain e da criptomoeda, o que inclui ajudá-las a implementar os processos e controles que irão requerer para obter relatórios de garantia de seus auditores.

Nossa capacidade de auditar uma entidade envolvida em atividades com criptomoedas é muito influenciada pelo ambiente de controle de nosso cliente e, nesse estágio, pela amplitude dos tokens com suporte de nosso software Halo. Essas considerações serão essenciais ao determinar se estamos à vontade para aceitar um compromisso de auditoria.

Atualmente, a PwC pode usar essa ferramenta para prestar serviços de garantia a clientes que fizerem transações em Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, LiteCoin, Ethereum, ERC20 – OAX token e Ripple (XRP).

O líder de Garantia Global, James Chalmers, disse: "É importante, conforme as empresas continuam a se digitalizar, que nós, como auditores, acompanhemos as mudanças tecnológicas no mercado, continuemos a desenvolver ferramentas de auditoria que atendam às necessidades de tecnologias emergentes e satisfazemos as demandas, em mudanças e em desenvolvimento, de nossos grupos de interesse".

https://pwc.to/2IlUp4A

Sobre a PwC: Na PwC, nosso propósito é desenvolver confiança na sociedade e resolver problemas importantes. Somos uma rede de firmas em 157 países, com mais de 250.000 pessoas comprometidas em oferecer qualidade em serviços de garantia, de consultoria e de tributação. Saiba mais e nos diga o que é importante para você, visitando nosso website em www.pwc.com.

PwC se refere à rede da PwC e/ou uma ou mais filiadas da firma, cada uma das quais é uma pessoa jurídica separada. Visite www.pwc.com/structure para obter mais informações. © 2019 PwC. Todos os direitos reservados.

