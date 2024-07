Qamcom DDS et DeStor s'associent pour renforcer la sécurité et la confidentialité des données

BRUXELLES, 8 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Qamcom DDS fait son entrée sur le marché des services de stockage décentralisés en signant avec DeStor, le leader du marché des solutions de stockage Web3. Ce partenariat vise à améliorer la sécurité, la robustesse et les services de stockage à l'échelle du pétaoctet.

La plateforme DeStor offre des solutions de stockage vérifiables qui garantissent l'intégrité et la disponibilité des données grâce à une vérification quotidienne des données. Ce partenariat permet à Qamcom DDS de stocker ses nombreuses données de manière sûre et efficace, en garantissant leur confidentialité et leur protection, ce qui correspond parfaitement aux valeurs fondamentales de l'entreprise en matière de respect de la vie privée et de sécurité des utilisateurs.

Johan Lassing, cofondateur et PDG de Qamcom, a fait part de son enthousiasme : "En collaboration avec DeStor et la Fondation Filecoin, nous pouvons maintenant développer des technologies qui améliorent la façon dont l'humanité stocke, partage et accède à l'information. Nous sommes ravis de participer à l'élaboration de solutions plus efficaces, plus sûres et plus accessibles, qui permettent aux particuliers et aux organisations de prendre le contrôle de leurs données".

"Nous sommes ravis de nous associer à Qamcom pour faire progresser l'innovation dans l'écosystème du stockage décentralisé", a déclaré Jennifer King, cofondatrice et PDG de DeStor. "Ce partenariat est essentiel pour renforcer notre présence sur le marché européen et mettre sur le marché des solutions avancées et robustes de fournisseurs de stockage Filecoin tels que Decentrally. Notre objectif est d'offrir une interface simple et conviviale qui tienne la promesse d'une sécurité et d'une fiabilité accrues".

Le partenariat connaît un début prometteur avec des collaborations déjà conclues avec les startups suédoises YayPal, un studio de jeu Web3 qui compte plus de 500 000 utilisateurs de son jeu phare Yay Ride, et Fieldstream, une plateforme d'analyse marketing par l'IA. En intégrant la technologie Qamcom DDS, YayPal et Fieldstream garantissent la confidentialité et la protection des données.

"Nous pensons que la solution de stockage décentralisé Qamcom est l'avenir", a déclaré Benny Lundström, PDG de YayPal. "Nos utilisateurs méritent le plus haut niveau de sécurité, et ce partenariat nous permet de le leur offrir".

"Nous utilisons de grandes quantités de données macroéconomiques telles que les prévisions économiques, l'inflation, le chômage, la confiance des consommateurs et les données de politique budgétaire dans nos modèles globaux et Qamcom fournit une solution très rentable et innovante qui répond à nos besoins de stockage de ce type de données." Staffan Engström, PDG de Fieldstream, ajoute : "Nous sommes très heureux de nous associer à des entreprises technologiques de premier plan telles que Qamcom et DeStor. La sécurité des données est notre priorité absolue et nous cherchons toujours à être à la pointe de l'utilisation des solutions les plus sûres".

À propos de Qamcom DDS

Qamcom est une société de recherche et de technologie basée sur la connaissance dans le domaine du développement de matériel, de logiciels et de systèmes, qui comble le fossé entre la recherche, la technologie et les entreprises. Qamcom DDS est spécialisée dans les solutions de stockage décentralisées, offrant des fonctionnalités de sécurité et de confidentialité robustes. Sa technologie garantit l'intégrité des données tout en permettant aux utilisateurs de contrôler leurs actifs numériques.

À propos de DeStor

DeStor est un leader des solutions de stockage décentralisées, qui s'appuie sur la technologie des chaînes de blocs pour fournir des services de stockage sécurisés, évolutifs et vérifiables. Axée sur l'intégration des technologies Web3 dans les applications d'entreprise, DeStor met en relation les propriétaires de données avec les fournisseurs de stockage Filecoin par l'intermédiaire d'une place de marché de pointe. En mettant l'accent sur l'intégrité, la clarté et l'expertise, DeStor est à l'avant-garde de la transformation du stockage des données pour l'ère moderne. Découvrez les solutions DeStor et rejoignez la révolution du stockage décentralisé sur [DeStor.com] (https://destor.com).

À propos de Fieldstream

Fieldstream est une plateforme AIaaS basée à Stockholm qui optimise les investissements en marketing pour les marques internationales. Avec une équipe d'experts en IA, en statistiques, en publicité et en médias, Fieldstream établit une nouvelle norme en matière de stratégie marketing et d'analyse.

A propos de YayPal

YayPal est un studio de jeu Web3 à la pointe de l'innovation, fusionnant des informations basées sur des données avec un gameplay captivant. Notre écosystème de jeux mobiles hybrides Move 2 Play exploite la puissance de l'IA pour créer une expérience de jeu immersive et saine. Grâce à son engagement indéfectible en faveur de la confidentialité et de la sécurité des utilisateurs, YayPal est prête à révolutionner l'industrie du jeu, en offrant un divertissement inégalé tout en protégeant notre communauté.

À propos de la Fondation Filecoin

La mission de la Fondation Filecoin est de préserver les informations les plus importantes de l'humanité, ainsi que de faciliter la gouvernance open source du réseau Filecoin, de financer des projets de recherche et de développement pour les technologies décentralisées, et de soutenir la croissance de l'écosystème et de la communauté Filecoin.