Qatar Airways Celebra a Copa do Mundo da FIFA com torcedores do Brasil

SÃO PAULO, 28 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- A Qatar Airways comemorou a triunfante vitória do Brasil contra a Sérvia no dia 27 de junho em uma transmissão festiva da Copa do Mundo da FIFA em São Paulo, um dos portões de entrada da companhia aérea na América do Sul. A companhia convidou pessoas importantes e fãs do futebol para torcerem pela seleção pentacampeã no Tetto Rooftop Lounge, proporcionando aos convidados o clima e a energia do futebol, além de uma vista magnífica da cidade.

O Diretor Geral da Qatar Airways no Brasil, Sr. Renato Hagopian, disse: "Estamos felizes por celebrar a Copa do Mundo com os entusiasmados torcedores do futebol no Brasil, uma região que representa nossa histórica entrada na América do Sul e que contribui fortemente com nossa rede de rotas. Tem sido uma experiência incrível fazer parte das festividades da Copa do Mundo na Rússia até agora, e ficamos contentes por podermos compartilhar o amor pelo futebol com nossos passageiros e futuros passageiros de viagens de negócios e de lazer no Brasil."

A Qatar Airways, já reconhecida por promover o esporte como um meio de conectar comunidades pelo mundo, orgulha-se por ser a parceira oficial da Copa do Mundo da FIFA®, o que inclui a Copa do Mundo Feminina da FIFA®, a Copa do Mundo Sub-20® e Sub-17®, a Copa do Mundo de Futebol de Areia da FIFA®, e a Copa do Mundo Interativa da FIFA®, além da Copa do Mundo da FIFA de 2022®, no Catar. A Qatar Airways segue fortalecendo suas parcerias esportivas pelo mundo, bem como a presença de sua marca na América do Sul, com o recente anúncio de que será a patrocinadora oficial do uniforme do clube argentino de fama internacional, Boca Juniors, até a temporada 2022/23.

Comemorando oito anos de operação de seu luxuoso serviço em São Paulo, a Qatar Airways atualmente opera com um voo diário e sem escalas entre sua sede em Doha e a maior cidade do Brasil, marcando sua primeira incursão na América do Sul. Este marco histórico expandiu a rede da marca pelos seis continentes e proporcionou aos passageiros o acesso a uma região estratégica para os negócios e o turismo.

A Qatar Airways é uma das companhias aéreas que mais cresce no mundo, com uma frota moderna de mais de 200 aeronaves voando para destinos de negócios e lazer em seis continentes. Outros novos e interessantes destinos a serem lançados pela companhia aérea incluem Tallin, na Estônia; Valletta, em Malta; Cebu e Davao, nas Filipinas; Langkawi, na Malásia; Da Nang, no Vietnã.

A prestigiada companhia aérea recebeu uma série de prêmios em 2017, incluindo o de "Companhia Aérea do Ano" pelo conceituado Skytrax World Airline Awards de 2017, durante o Paris Air Show. Esta é a quarta vez que a Qatar Airways recebe esse reconhecimento mundial. Além de ser eleita a Melhor Companhia Aérea do Mundo" por passageiros de todo o mundo, a companhia aérea também ganhou uma série de outros grandes prêmios na cerimônia, incluindo o de "Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio" e "Melhor Sala VIP de Primeira Classe do Mundo".

