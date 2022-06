QATAR ANUNCIA UMA TEMPORADA DE OFERTAS CULTURAIS DE OUTONO REPLETA DE ENERGIA, LEVANDO OS CONVIDADOS DE TODO O MUNDO PARA A COPA DO MUNDO DA FIFA QATAR 2022™

O novo formato do Qatar Creates e a visão geral das ofertas culturais do Qatar para o outono de 2022 foram anunciados hoje pela primeira vez por Sua Excelência Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, Presidente dos Museus do Qatar e do Instituto de Cinema de Doha e co-presidente do Fashion Trust Arábia.

A programação de outono sem precedentes apresenta 17 exposições em 5 museus e 5 centros criativos, 10 eventos de alto nível, 3 festivais ao vivo, 15 salas de espera do Qatar Creates e mais de 80 instalações de arte pública em todo o país.

Sua Excelência Sheikha Al Mayassa disse: "À medida que a contagem regressiva se intensifica em direção à abertura da Copa do Mundo, temos o prazer de compartilhar uma imagem do outono de 2022 em Doha, quando o calendário estará repleto de exposições de museus, eventos de moda de primeira linha, experiências musicais e teatrais inovadores e visões espetaculares sobre o emocionante futuro cultural que o Qatar está construindo hoje."

Em seu novo formato, o Qatar Creates é um movimento cultural perene que seleciona, promove e celebra a diversidade das atividades culturais no Qatar. Para proporcionar aos residentes e visitantes uma oportunidade inigualável de mergulhar e experimentar plenamente as inúmeras ofertas culturais, de lazer e entretenimento em todo o país, a Qatar Creates lançou seu novo One Pass, um portal on-line que oferece um recurso único para todas as ofertas culturais do Qatar.

A Sua Excelência Sheikha Al Mayassa, continuou: "O One Pass é uma porta de entrada para as artes e a cultura para todos os nossos residentes e visitantes terem acesso a museus, eventos, festivais, experiências teatrais e ofertas culturais em todo o país, juntamente com benefícios para a gastronomia, entretenimento, aventura e moda. Reunindo tudo isso com o One Pass, nossa esperança é que todos tenham a oportunidade de viver tudo isso e de experimentar o melhor que nosso país tem a oferecer, transformando os visitantes em embaixadores que compartilharão suas experiências e que queiram voltar ao Qatar muitas vezes."

Os portadores do One Pass, que é diferenciado por níveis, desfrutarão de benefícios, incluindo a entrada gratuita em todos os museus, descontos em eventos e apresentações, restaurantes e varejistas locais, bem como privilégios de primeira linha. Os titulares do One Pass também receberão um boletim diário de eventos e acesso a um portal on-line que será repleto de conteúdo sobre atividades ocorridas em Doha durante a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022™. Para mais informações sobre a Qatar Creates e a One Pass, acesse www.qacreates.com

Notas aos editores:

Sobre a Qatar Creates

O Qatar Creates (QC) é uma iniciativa cultural lançada pelos museus Qatar (QM) em 2019 para comemorar a inauguração do Museu Nacional do Qatar. O QC é uma celebração anual de arte, moda, design, cultura e arquitetura por meio de uma longa série de eventos e programas comunitários, incluindo programas de moda, exposições, turnês, workshops e painéis de discussão. O QC é uma cúpula global para a economia de inovação cultural, atuando como uma plataforma para promover perspectivas culturais locais, regionais e internacionais.

Liderada por Sua Excelência Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, o Qatar Creates promete mostrar talentos locais e globais. A Qatar Creates reunirá o melhor das entidades culturais do Qatar, incluindo o Museu de Arte Islâmica e o Parque MIA, Mathaf: Museu Árabe de Arte Moderna, o Museu Nacional do Qatar, Galeria QM Al Riwaq, Galeria QM Katara, Museu Olímpico e Esportivo do Qatar 3-2-1, Dadu, Museu da Criança do Qatar e seu recém-criado Centro Criativo composto pelo Corpo de Bombeiros - Artistas em Residência, M7, Festival de Fotografia do Qatar Tasweer e Estúdios e Laboratórios Liwan Design.

O Qatar Creates de 2022 será o primeiro ano a testemunhar duas edições da celebração para receber os visitantes durante a Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022™. Essa edição também apresentará os próximos museus e galerias da QM, incluindo o Museu do Moinho de Arte, o Museu do Automóvel do Qatar e o Museu Lusail.

