Unter dem Titel „From Qatar to the World: A report on the state of FinTech in Qatar" (Von Katar in die Welt: Ein Bericht über den Zustand der FinTech in Katar), will das Weißbuch einen umfassenden Überblick über den lokalen und regionalen FinTech-Markt, nachdem die Qatar Central Bank (QCB) die nationale FinTech-Strategie für Katar vorgestellt hat. Die Strategie will die Gründung und das Wachstum lokaler FinTechs erleichtern und ein günstiges Geschäftsökosystem schaffen, um internationale Unternehmen anzuziehen, die Katar als Startrampe für ihre regionale und globale Expansion nutzen wollen.