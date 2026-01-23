QCY présente les MeloBuds N20 : oreillettes sans fil hybrides avec annulation du bruit de qualité supérieure pour une utilisation quotidienne inégalée.

DONGGUAN, Chine, 23 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Alors que le paysage audio continue de s'enrichir d'une vague d'innovations remarquables, QCY, une marque leader privilégiant une innovation audio continue, a le plaisir de présenter ses oreillettes sans fil hybrides avec annulation de bruit - les MeloBuds N20. Associant des performances sonores exceptionnelles, une puissante annulation hybride du bruit et jusqu'à 40 heures d'écoute immersive, les MeloBuds N20 sont conçues pour surprendre et ravir, en améliorant les déplacements et les moments quotidiens en expériences plus intelligentes, plus confortables et parfaitement silencieuses.

QCY Melobuds N20

Un son sur mesure, une écoute de qualité

Au cœur de l'expérience sonore se trouve un haut-parleur dynamique de 13 mm, construit avec précision pour fournir un son riche, d'une profondeur et d'une clarté remarquables. Des graves résonnants aux médiums et aux aigus finement détaillés, chaque note est rendue avec équilibre et puissance, donnant vie à la musique avec une chaleur naturelle et une présence immersive. Qu'il s'agisse de musique, de podcasts ou d'appels, le haut-parleur garantit une scène sonore plus expressive et plus engageante, transformant l'écoute quotidienne en une expérience audio très raffinée.

Une annulation active et immersive du bruit pour une concentration pure

Conçue pour la clarté dans tous les environnements, l'annulation active et avancée du bruit s'adapte intelligemment à votre environnement. Avec jusqu'à 50 dB d'annulation active du bruit, plusieurs modes réglés avec précision et des niveaux de contrôle ajustables, cette fonctionnalité offre un silence immersif là où vous en avez le plus besoin, que vous soyez à l'intérieur, dans vos déplacements domicile-travail, dans un espace bondé ou confronté à un vent fort. Chaque détail est conçu pour réduire les distractions, afin que votre son reste pur, équilibré et constant.

Une puissance qui dure toute la journée

Conçues pour une écoute permanente, les oreillettes possèdent jusqu'à 10 heures d'autonomie avec une seule charge et jusqu'à 40 heures avec l'étui de chargement (avec l'annulation active du bruit désactivée). Restez immergé du matin au soir sans interruption. Avec la prise en charge du chargement sans fil, la mise sous tension est particulièrement simple, pour une expérience quotidienne plus claire et intégrée.

Toujours connecté, toujours synchronisé

Conçus pour une expérience d'écoute fluide, les oreillettes prennent en charge la connectivité double appareil, ce qui permet de passer d'un appareil à l'autre sans interruption. De la musique aux appels, du travail au divertissement, votre son reste parfaitement adapté à votre rythme.

Pour les jeux et les vidéos, le mode à faible latence de 0,068 seconde offre une synchronisation audio précise, garantissant que chaque détail arrive à temps. Clair, fluide et immersif, le son vous permet de profiter pleinement de chaque instant.

Conçues pour une durabilité quotidienne

Avec un indice de résistance à l'eau IPX4, les oreillettes résistent à la sueur, à la pluie fine et à l'usure quotidienne, ce qui les rend adaptées aux séances d'entraînement et à l'utilisation en déplacement.

Disponibilité et prix

QCY a officiellement lancé les MeloBuds N20 en janvier. Disponibles en blanc et en noir, les MeloBuds N20 sont vendues au prix de 29,99 $. Pour plus de détails, veuillez consulter le site web de QCY.

À propos de QCY

QCY est une marque audio leader, établie en 2009. En tant que leader mondial de la technologie audio sans fil, QCY compte plus de 200 ingénieurs en recherche et développement technologique et exploite un écosystème complet intégrant la production, la recherche et le développement, les ventes et un laboratoire d'essais audio. Grâce à ses canaux de distribution, la marque est présente dans le monde entier. Pour plus d'informations sur QCY, ses marques et ses produits, veuillez consulter le site qcy.com.

