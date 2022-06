Qenta, Inc. onthult de eerste uitgebreide financiële diensten en technologieplatforms voor opkomende markten

Compleet assortiment financiële technologiediensten, inclusief tokenisering, betalingen en kapitaal- en risicobeheerdiensten, beschikbaar voor bedrijven die daar tot nu toe geen toegang toe hadden

HOUSTON, 29 juni 2022 /PRNewswire/ -- Qenta, Inc., (Qenta), een platform voor financiële diensten en infrastructuur met geavanceerde technologie en een gepatenteerde blockchain van bedrijfskwaliteit, het Qenta-besturingssysteem, heeft vandaag een uitgebreid en geïntegreerd pakket financiële oplossingen onthuld. Met een focus op Afrika, Latijns-Amerika, Azië, de Stille Oceaan en Midden- en Oost-Europa, biedt Qenta getokeniseerde activa, multi-token wallets voor digitaal bankieren, cashless betalingen en commodity risk management services en helpt het om toegang, connectiviteit, naleving en valutauitdagingen op te lossen waar veel bedrijven in deze opkomende markten mee te maken hebben.

"Veel bedrijven over de hele wereld hebben geen toegang tot het volledige scala aan financiële diensten dat vereist is om echt succesvol te zijn, ook buiten de lokale grenzen, en om de diensten van individuele aanbieders bij elkaar te puzzelen, kan een tijdrovend proces zijn", aldus de voorzitter en CEO van Qenta, Brent de Jong. "Qenta brengt diensten die tot nog toe niet verbonden waren samen in een enkel platform, dat een aantal technologieën en oplossingen toegankelijk maakt voor bedrijven in opkomende markten. Boeren die onze risicobeheer- en deviezendiensten gebruiken, hebben nu bijvoorbeeld toegang tot digitale valuta's voor programmeerbare geld- en betalingsmogelijkheden. Ze kunnen ook eerder financiering verkrijgen via op blockchain gebaseerd tracking van de voorraadketen. Met Qenta kunnen gebruikers nu de efficiëntie van convergerende technologieën benutten."

De brede reikwijdte van Qenta's onderling verbonden financiële diensten en wereldwijde doelen vertegenwoordigen een uitgebreide levensvatbare markt van meer dan 500 miljard dollar. De opkomende hoge groei markten vertegenwoordigden een belangrijk deel van de omzet van Qenta in 2021, en de verwachting is dat dit segment tegen 2026 het merendeel van de totale omzet zal leveren.

Kerim Chouaibi, Managing Director van Qenta Payments en bestuurslid van Qenta, zei: "Qenta is op een unieke manier gepositioneerd op het kruispunt van kapitaal- en risicobeheer, betalingen en tokenisering om volledige financiële connectiviteit te bieden tussen wereldwijde markten en kleine en middelgrote bedrijven in opkomende snelgroeiende markten. Als kleine en middelgrote bedrijven in ontwikkelingslanden in omvang groeien en hun behoeften veranderen, kunnen ze eenvoudig en naadloos van dit aanbod profiteren, terwijl ze op hetzelfde platform blijven."

Het Qenta-besturingssysteem (QOS) is een door particulieren geautoriseerde blockchain van de derde generatie en ondersteunt tokens die fiduciaire valuta, cryptovaluta, grondstoffen of andere waardefactoren vertegenwoordigen, zoals frequente airmiles of mobiele minuten. Na de lancering in 2018 van het G-Coin®-token, een digitaal goudactivum om goud te sparen, verzenden en uit te geven, kunnen gebruikers financiële transacties van welke omvang en complexiteit dan ook aanpassen, van grensoverschrijdende overboekingen tot door zekerheden gedekte leningen en leningen, aan het koppelen van betalingen aan de herkomst en levering van goederen.

Een snelgroeiend, frictieloos ecosysteem voor financiële diensten vereist een robuuste wereldwijde regelgevende voetafdruk, en Qenta is actief als financiële dienstverlener in 33 Amerikaanse staten en heeft financiële licenties in andere belangrijke markten. Het bedrijf voert meer dan 1,4 miljoen transacties per maand uit en heeft meer dan 5.000 actieve klanten. QOS is nu toegankelijk voor ontwikkelaars van derden om extra gedistribueerde applicaties te creëren, in de wetenschap dat het klantenbestand van Qenta aan strenge wettelijke eisen voldoet.

Qenta combineert drie divisies: Qenta Tokenisation biedt gepatenteerde oplossingen voor het tokeniseren van activa, multitoken-wallets voor digitaal bankieren en geprogrammeerde uitbetalingsdiensten, te beginnen met het G-Coin®-token, een digitaal goudactivum; Qenta Payments biedt cashless betalingsverwerking, multivalutarekeningen, debet- en creditcards op mobiele platforms, en Qenta Capital & Risk Management biedt gespecialiseerde afdekkingsproducten en margefinanciering voor zachte grondstoffen en edelmetalen.

Qenta, met het hoofdkantoor in Houston, Texas, heeft vestigingen en activiteiten op vijf continenten en meer dan 400 werknemers. Het biedt het hoogste niveau van veiligheid en naleving en is onderhevig aan financiële licenties in Bermuda, Brazilië, Dubai, Ghana, Luxemburg, Zwitserland en de VS.

Door de frictie te verminderen en betere toegang tot financiële producten en diensten te bieden, streeft Qenta ernaar om grenzeloze en gedemocratiseerde financiële ecosystemen te creëren en wereldwijde bedrijven en burgers hogerop te helpen.

