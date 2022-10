QF DÉVOILE LE PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS ET DES ACTIVITÉS DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA QATAR 2022™ À EDUCATION CITY

L'accessibilité et l'inclusivité au cœur de la campagne « It's Only Football if it's For All » de QF

DOHA, Qatar, 11 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Alors que l'anticipation grandit à travers le pays et dans le monde à l'approche de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022™, la Qatar Foundation (QF) a dévoilé la liste des événements et activités ouverts à tous qui se dérouleront chaque jour à Education City.

Education City Stadium, set to provide opportunities for women’s sport at every level following the FIFA World Cup Qatar 2022™

La campagne de QF pour la Coupe du monde, lancée aujourd'hui lors d'un événement auquel ont participé des intervenants clés et intitulée « It's Only Football if it's For All », reflète la façon dont la première Coupe du Monde de la FIFA™ au Moyen-Orient et dans le monde arabe sera la plus accessible à ce jour, ainsi que l'engagement de l'organisation à offrir des possibilités d'inclusion pour tous. Cela sera démontré dans les semaines à venir ainsi que pendant le tournoi, à travers une série de festivals et d'activités communautaires se déroulant à l'Education City de QF.

« La Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022TM est axée sur les individus et sur le fait de les rassembler pour vivre une expérience partagée et inoubliable, une expérience à laquelle tout le monde pourra participer », a déclaré Son Excellence Sheikha Hind bint Hamad Al Thani, vice-présidente et directrice générale de QF.

« Placer l'accessibilité et l'inclusivité au cœur de notre campagne « It's Only Football if it's For All » reflète notre engagement à offrir à tous l'occasion de participer et d'en bénéficier, ainsi que notre soutien à l'objectif du Qatar d'accueillir l'édition la plus accessible. Notre mission repose sur l'autonomisation des individus, et nous croyons que cela se produit lorsque les voies de la participation, de l'engagement et de la découverte sont ouvertes à tous. »

S.E. Hassan Al Thawadi, secrétaire général du Comité suprême pour la livraison et l'héritage, a déclaré : « QF est un partenaire national essentiel pour la réussite de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022™, et le stade Education City accueillera plusieurs matchs. Tout au long de notre préparation au cours des douze dernières années, QF a joué un rôle vital dans de nombreux domaines, y compris la recherche, le développement, la technologie et la collaboration sur les programmes sociaux. Les projets de QF pour la Coupe du monde répondent à une ambition importante pour nous : faire en sorte que le tournoi rassemble les gens et laisse un héritage d'accessibilité et d'autonomisation pour les personnes de tous horizons. »

Parmi les activités de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022™ de QF figure la deuxième édition de son Festival des arts du spectacle D'reesha, qui se déroulera du 11 au 17 décembre à l'Oxygen Park et offrira une scène pour célébrer la créativité et la culture. Sur le thème du voyage et de l'aventure, le festival D'reesha présentera la richesse et le dynamisme de la culture, de la langue et du patrimoine arabes sous les angles de la musique, du théâtre, de la poésie, du conte, de l'éducation et des sciences.

Education City accueillera également le festival Generation Amazing du 15 au 20 novembre, qui verra des groupes scolaires de tous les pays participants prendre part à des ateliers, des activités et un tournoi de football. Pendant ce temps, QF organise actuellement la Street Child World Cup 2022, qui se déroulera jusqu'au 15 octobre et réunira des enfants des rues du monde entier le temps d'un tournoi, d'un festival artistique et d'une plateforme pour défendre leurs droits.

De plus, le stade Education City étant un site de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022™, il y aura une gamme complète d'activités à la fois les jours de match et les jours hors-match pour satisfaire tout le monde.

Pour en savoir plus : www.qf.org.qa/education-city-world-cup .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1917394/QF_1.jpg

SOURCE Qatar Foundation for Education, Science and Community Development (QF)