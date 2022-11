Qianhai begrüßt globale Unternehmen mit verbesserten Anreizen

SHENZHEN, China, 11. November 2022 /PRNewswire/-- Mit tiefgreifenden Reformen und einem sich verbessernden Geschäftsumfeld hat Qianhai erneut die Aufmerksamkeit von Unternehmen und Investoren aus aller Welt auf sich gezogen. Auf der Konferenz zur Förderung von Investitionen in Qianhai 2022, die am Nachmittag des 8. November stattfand, unterzeichnete eine Reihe von Fortune-500-Unternehmen, Unternehmen aus Hongkong, staatliche Unternehmen und andere industrielle Vorreiter Vereinbarungen über die Einrichtung von Büros in Qianhai. Die Gesamtinvestitionen haben nach Angaben der Behörde von Qianhai in diesem Jahr 120 Milliarden Yuan überschritten. Dies haben das Konferenzthema „Investieren in Qianhai – Aufbau einer erfolgreichen Zukunft" sowie die wirtschaftliche Vitalität, die Attraktivität der Politik und die treibenden Kräfte der Innovation in Qianhai deutlich gemacht.

Nach kontinuierlichen institutionellen Innovationen wurde das Geschäftsumfeld in Qianhai von Unternehmen weltweit anerkannt. „Qianhai verfügt nicht nur über einen überlegenen Talent Pool, sondern bietet Unternehmen auch umfassende Unterstützung", sagte Zhang Yangqing, General Manager von Merchants Union Consumer Finance Co., Ltd. „Es gibt keinen besseren Platz als Qianhai, was die Zusammenarbeit zwischen Shenzhen und Hongkong anbetrifft", erklärte Dr. Sunny Siu, Unternehmer aus Hongkong und Gründer von Jaguar Micro.

Alvin Zhong, Managing Director von Colliers Shenzhen, kommentierte in einem Interview: „Qianhai hat eines der besten Geschäftsumfelder auf der ganzen Welt. Die Richtlinien, Dienstleistungen, Märkte und Aussichten von Qianhai sind für die zukünftigen Geschäftspläne von Unternehmen von Bedeutung."

Laut dem „Institutionellen Innovationsindex für chinesische Pilot-Freihandelszonen", der von der Sun Yat-sen University herausgegeben wurde, steht Qianhai in Bezug auf Systeminnovation an erster Stelle im Land. Darüber hinaus zeigt eine von Deloitte durchgeführte Bewertung, dass Qianhai bei Parametern wie Unternehmensgründung und Zugang zu Elektrizität weltweit führend ist.

Als Reformpionier hat Qianhai niemals aufgehört, Fortschritte zu machen. Auf der Konferenz wurde das „Qianhai Global Service Providers"-Programm (QGSP) gestartet, um aktiv nationale Top-20- oder globale Top-50-Unternehmen in acht Bereichen, darunter im modernen Finanzwesen, in Wirtschaft und Handel, Logistik, Informationsdiensten usw. anzuwerben und zu kultivieren. Das Ziel des Programms ist es, ein Cluster von globalen Dienstleistern mit den weltweit 500 größten Unternehmen als Säulen und den führenden KMU in spezialisierten Bereichen als Kernzone aufzubauen.

Qianhai verspricht, diesen Unternehmen jedes Jahr eine Industriefläche von über 200.000 Quadratkilometern zur Verfügung zu stellen. Das Programm soll bis zum Jahr 2025 mehr als 300 moderne Dienstleistungsunternehmen in der ganzen Welt umfassen und einen Mehrwert von über 100 Milliarden CNY im modernen Dienstleistungssektor erzielen. Qianhai wird alles in seiner Macht Stehende tun, um einen zentralen Motor für die moderne Dienstleistungsindustrie in der Greater Bay Area aufzubauen und ein wichtiges Zentrum für Produktionsdienstleistungen in der asiatisch-pazifischen Region zu werden.

Auf der Konferenz hat Qianhai seine Einladung an globale Dienstleistungsanbieter in acht Bereichen ausgesprochen.

Unternehmen in Qianhai spüren bereits die Leidenschaft der Region für die Förderung von Investitionen. „Dieses Jahr haben wir unser Büro offiziell nach Qianhai zurückverlegt", sagte Zhou Xiangdong, Chief Financial Officer und Board Director von Shenzhen Hive Box Technology Co., Ltd. „Auf der Grundlage dessen, was Shenzhen anbietet, bietet Qianhai mehr Unterstützung für Unternehmen."

Wang Peiying, Gründer von DVF Private Equity Fund Management Co. Ltd., erklärte: „Da eine Reihe internationaler Finanzunternehmen in Qianhai florieren, beabsichtigt DVF auch, sich so schnell wie möglich hier niederzulassen."

Seinem Plan zufolge wird Qianhai auch eine Reihe von Clustern schaffen, die sich auf Risikokapitalinvestitionen, Erdgashandel, grenzüberschreitenden e-Commerce und Steuerdienstleistungen konzentrieren.

„Qianhai ist weit offen und verfügt über eine globale Plattform, die den Einblick und den Informationsaustausch erleichtert. Es wird in Zukunft zu einem Zentrum für spezialisierte Dienstleistungsbranchen werden", fügte Alvin Zhong hinzu. „Qianhai ist zweifelsohne ein begehrtes Ziel, um Geschäfte zu machen."

SOURCE Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone