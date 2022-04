Qianhai convida empreendedores de Hong Kong por meio da inovação institucional

SHENZHEN, China, 27 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- O dia 27 de abril marca o sétimo aniversário da inauguração da Zona de Livre Comércio de Qianhai Shekou, cujas mudanças cotidianas são sempre fascinantes. De acordo com a Autoridade da Zona Moderna de Cooperação Industrial de Serviços de Qianhai Shenzhen-Hong Kong, em 2021, o número de empresas com financiamento de Hong Kong registradas em Qianhai aumentou 156% em relação ao ano anterior, e o uso real das balanças de capital de Hong Kong representa 93,8% do total de investimentos estrangeiros. Seu uso real do capital de Hong Kong no primeiro trimestre de 2022 totalizou USD 1,272 bilhão, respondendo por 92,97% de seus investimentos estrangeiros, um aumento de 148,01%.

Sob as circunstâncias da recuperação econômica global, a China continua a renovar o modelo de Qianhai, incorporando o desenvolvimento de Guangdong, Hong Kong e Macau. A inovação institucional se torna a base para a criação de um ambiente comercial de primeira classe em Qianhai, atraindo assim muitos empreendedores de Hong Kong. Qualquer empreendedor perspicaz não perderia tempo em aproveitar as oportunidades.

Xu Ziyan está entre os jovens de Hong Kong a abrir uma empresa em Qianhai. A garota, nascida na década de 90, acabou de registrar sua empresa aqui, acreditando que Qianhai seja a opção preferida pelos moradores de Hong Kong para fazer negócios na China Continental. Ela visitou Qianhai muitas vezes antes para estudar a viabilidade.

Localizada a oeste de Shenzhen e na margem leste do estuário do Rio Pearl, Qianhai foi designada uma "área especial da Zona Econômica Especial" desde que o Conselho Estatal aprovou, em 2010, o Plano de Desenvolvimento Geral da Zona Moderna de Cooperação Industrial de Serviços de Qianhai Shenzhen-Hong Kong da Zona Econômica Especial de Shenzhen. A inovação institucional de Qianhai é "vanguardista" e seus serviços de escritório e suporte são "incríveis". "Por meio de várias reuniões, podemos expressar nossa opinião diretamente aos funcionários governamentais. O governo de Qianhai pode nos ouvir diretamente", exclamou Xu Ziyan.

A empresa de Xu se concentra em novos negócios de mídia, ajudando a conectar marcas de Hong Kong com o continente por meio do "comércio ao vivo". "Por meio da plataforma Qianhai, podemos não só nos conectar à cadeia de suprimentos, mas também às empresas que necessitam dos serviços, o que nos evita problemas como 'encontrar uma agulha em um palheiro'", ela disse.

Como o mundo exterior pode ver, a Zona de Cooperação de Qianhai está forjando, de forma inabalável, um "modelo de Qianhai" com inovação institucional em investimento, comércio, finanças e Estado de direito como seu núcleo, tornando-se uma "fonte" importante a ser atraída por outros lugares da China.

Sun Lecheng, parceiro do Espaço de Inovação Inteligente da KPMG, ressalta que Qianhai estabeleceu metas de longo alcance de inovação institucional nas regras, sistemas, mecanismos e modelos. O padrão não é apenas alto, mas também "praticável e sólido".

Qianhai é conhecida por ter promovido a inovação institucional em vários setores, como justiça, finanças, cadeia de suprimentos, integração de serviços e indústrias de manufatura, novas tecnologias, novos modelos de negócios, entre outros. Por exemplo, a Zona de Direito Internacional de Shenzhen-Hong Kong está aberta; um Porto Internacional de Talentos foi criado; um Centro de Consolidação Multi-países (MCC) e um Centro de Tráfego Marítimo e um Centro de Serviços Aéreos de Saída foram montados; a Cidade Financeira Internacional de Qianhai Shenzhen-Hong Kong foi estabelecida; o Centro Mundial de Tecnologia da Organização da Propriedade Inteligente e Apoio à Inovação (WIPO - TISC) foi inaugurado; e o Programa de Apoio a Novas Instituições de P&D de Guangdong-Hong Kong-Macau está sendo promovido.

As estatísticas mais recentes mostram que, até o momento, a Zona de Livre Comércio de Qianhai Shekou lançou 685 inovações institucionais, e foram coletados mais de 80 bilhões de yuans (USD 12,2 bilhões) em mercadorias de todo o mundo para a Zona Alfandegária Abrangente de Qianhai e, em seguida, enviadas para o mundo todo.

FONTE Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone

