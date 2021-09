Qianhai-plan toont een betere toekomst voor Hongkongers

Kort nadat op 6 september het plan werd bekendgemaakt om Qianhai op te bouwen tot een strategisch topplatform voor samenwerking tussen Shenzhen en Hong Kong, m.a.w. een megahub voor de moderne diensten-, finance- en technologiesector, vertelde Wang Kai, sreviceprovider voor ondernemers in Hong Kong, die het GBA Youth Innovation and Entrepreneurship Center mede oprichtte, dat hij blij was dat de laatste barrière voor het vrije verkeer van talent, technologie en kapitaal naar verwachting is weggenomen. Hiermee worden de kansen voor de jeugd van Hong Kong en Macao aanzienlijk groter.

"Het plan beoogt niet alleen de fysieke ruimte van Qianhai uit te breiden, maar wil ook meer mensen en middelen bereiken", aldus Wang. "Het stimuleert meer incubatieplatforms en durfkapitaalbedrijven om zich te vestigen in Qianhai. Dit heeft ons aangezet om meer ondernemersruimtes te creëren voor mensen in Hong Kong en Macao."

Witman Hung Wai-man, belangrijkste verbindingsofficier voor Hong Kong bij Qianhai Authority, vertelde dat leidende figuren in professionele sectoren in Hong Kong als eersten op het plan reageerden. "Een vriend van mij uit de medische sector nam onmiddellijk na de bekendmaking van het plan contact met me op. Voorheen had hij twijfels over het opzetten van een ziekenhuis in Qianhai."

Hung legde uit dat Qianhai een 'winkel' is geworden voor Hong Kong, die de rol van 'leverancier van kantoorpersoneel' vervult.

Yu Gwong-tou, die vorig jaar de start-up Cooh Science Biology (Shenzhen) Co. Ltd. in Qianhai opzette, zei dat het plan zijn bedrijf zal helpen om meer samen te werken met eersteklas instellingen.

"Het plan ondersteunt Qianhai met de introductie van nieuwe soorten R&D-instellingen en zal hen helpen samen te werken met moderne ziekenhuizen en gerenommeerde universiteiten uit Hong Kong, Macao en andere landen. Dit is een geweldige kans voor ons", zei hij. "Daarnaast kunnen we met die instellingen talenten cultiveren die we nodig hebben."

Met de hulp van Qianhai Authority, is Yu een partnerschap met Googol Tech en South China Agricultural University aangegaan.

"Het agglomeratie-effect zal mensen aantrekken, vooral mensen met vaardigheden in technologische ondersteuning", aldus Lo Yuen-lai van BM TeK, een in Qianhai gevestigd bedrijf dat zich richt op AI-algoritme. "Nieuwe producten zoals laadpalen, servicerobots en parkeerbeheersystemen zullen op grotere schaal worden toegepast, aangezien het plan de integratie van moderne diensten en geavanceerde productiesectoren noemt", zei hij.

