Qidi a réalisé un financement providentiel de 100 millions de renminbis, mené par Joy Capital et cofinancé par Matrix Partners China et Meridian Capital

SHANGHAI, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 13 septembre 2022, Qidi Technology (Shanghai) Co., Ltd. (ci-après dénommé « Qidi ») a annoncé la réalisation d'un tour de financement de 100 millions de renminbis (14,44 millions de dollars américains), mené par Joy Capital et cofinancé par Matrix Partners China et Meridian Capital.

Fondé en décembre 2021, Qidi est une entreprise scientifique et technologique innovante qui a pour cœur de métier les lunettes intelligentes 24 h/24 et 7 j/7 et qui cherche à répondre aux besoins de ses clients grâce à son modèle unique d'intégration verticale. À partir de l'intégration complète des technologies sous-jacentes, Qidi se consacre à la création de lunettes intelligentes révolutionnaires mains libres, qui permettent aux utilisateurs de voyager sans problème dans le monde entier.

Les lunettes intelligentes et le modèle d'intégration verticale, des solutions optimales par Qidi

Les lunettes intelligentes idéales pour un usage prolongé sont souvent confrontées à de nombreux défis, tels que le poids, le confort de port, la durée de vie de la batterie et la dispersion de la chaleur, alors que pour un usage quotidien, elles doivent être à la fois high-tech et à la mode.

Les lunettes intelligentes sont constituées de différentes unités, qui exploitent subtilement une série de technologies de pointe en matière d'optique, de techniques d'affichage, d'interaction, d'algorithme et de système d'exploitation. Si nous nous contentons d'adopter la logique des « lunettes intelligentes » et le modèle de développement de l'intégration technologique de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que de mélanger des fonctions intelligentes tout en un, les « lunettes intelligentes » deviendront facilement un « casque encombrant ».

Le fondateur de Qidi souligne que « la particularité des lunettes intelligentes est qu'elles peuvent percevoir l'environnement et tout identifier au premier regard pour fournir un retour d'information instantané aux utilisateurs, alors que dans le même temps, leur fonctionnalité mains libres permet d'améliorer considérablement leur efficacité. »

Le fil conducteur du développement des produits de Qidi est de doter les lunettes d'une « intelligence », c'est-à-dire que, les besoins quotidiens des utilisateurs étant satisfaits, ce type de lunettes est doté d'une intelligence qui répond aux trois critères fondamentaux des utilisateurs, à savoir la flexibilité, la popularité et la mode. Par ailleurs, les lunettes intelligentes ont connu une véritable innovation au niveau du poids, de la durée de vie de la batterie et du confort de port, et elles peuvent également être réglées en dioptrie, ce qui permet aux utilisateurs de voyager sans problème dans le monde entier.

Qidi applique un modèle d'intégration verticale, qui consiste à faire correspondre parfaitement les conceptions de haut niveau adaptées aux extrémités du terminal avec le système d'exploitation de base, le système de transmission et l'algorithme, et à résoudre les problèmes technologiques à la source.

Les membres clés de Qidi sont issus de sociétés technologiques chinoises de premier plan, telles que Huawei et DJI, qui possèdent une riche expérience en tant que pionniers dans des secteurs similaires. C'est une équipe chevronnée et bien intégrée. Le fondateur a commercialisé avec succès plusieurs produits phares pour un volume de ventes de plus de dix millions d'unités, et il a une connaissance approfondie et une bonne connaissance des besoins des utilisateurs, du développement des produits et de l'innovation technologique.

« Nous nous sommes toujours focalisés sur la fabrication de téléphones de pointe, de sorte que la haute qualité, l'élégance du design et l'expérience utilisateur exceptionnelle sont devenues les priorités de notre équipe, a déclaré le fondateur de Qidi. D'après notre compréhension des technologies de base, nous pensons que le tournant des technologies en question est imminent. Nous espérons devenir le principal innovateur technologique de la Chine pour transformer les lunettes intelligentes et créer le produit idéal pour les utilisateurs, afin de favoriser l'émergence d'une véritable société intelligente. »

