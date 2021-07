Qingdao, ChinaNOVA COORDENADA DA MARCA DO FESTIVAL CHINÊS Valor da Marca de 36,8 Bilhões Festival Internacional de Cervejas de Qingdao

O Festival Internacional de Cerveja de Qingdao foi fundado em 1991 com uma história de 31 anos até hoje. Este festival é um evento de cerveja bem merecido com uma reputação mundial. Tomando o 29º Festival de Cerveja de 2019 como exemplo, ele foi realizado na Cidade Cerveja de Praia Dourada, que tem uma área de 1.200 mu e é conhecida como a maior praça temática da cultura de cerveja do mundo, com mais de 7,2 milhões de pessoas que participaram do festival. Esse festival atraiu mais de 1.400 tipos de cerveja de todo o mundo em participação e organizou mais de 600 eventos em 12 categorias, como apresentações culturais, esportes eletrônicos, competições esportivas, concorrências do rei de cerveja, desfiles de arte e apresentações musicais, nos esses eventos, incluiu equipe de artes cênicas de mais de 20 países, tais como Reino Unido, Alemanha, Austrália e Rússia, etc., promovendo o desenvolvimento de turismo de completa área, e recebendo mais de 10 milhões de turistas tanto nacionais como estrangeiros.