Qingdao construye una líder ciudad marina moderna

QINGDAO, China, 14 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- El océano es un lugar estratégico para el desarrollo de alta calidad, así mismo la ventaja característica más distintiva de la ciudad Qingdao. Qingdao toma la "líder ciudad marina moderna" como una de las "seis ciudades" en las que se centrará en construir en los próximos cinco años, y toma "prestar más atención a planificar estratégicamente el desarrollo marino y mejorar de manera integral las ventajas del desarrollo en perseguir la fuerza del océano" como uno de los diez aspectos de trabajo que se deben hacer con todo el esfuerzo. Con la hermosa prospectiva de construir una vibrante ciudad marina y una maravillosa ciudad habitable, Qingdao ha puesto el desarrollo marino en una posición importante sin precedentes.

Qingdao International Cruise Home Port Unmanned automated terminal at Qingdao Port

De acuerdo con el Qingdao para construir una líder ciudad marina moderna(2022-2026)> y el Qingdao para construir una líder ciudad marina moderna(2022-2024)>, Qingdao se esfuerza por construir "cinco centros" como Centro Internacional de Inovación en Ciencia y Tecnología Marinas, Centro Mundial de la Industria Marina Moderna, Centro Internacional de Innovación Financiera en el Comercio Marítimo, Centro Mundial de Demostración Ecológica Marina, Centro Mundial de Intercambio de Asuntos Marinos etc, destacando su papel de liderazgo y demostración en los campos de la ciencia y la tecnología marinas y la industria marina. Hasta el año 2026, el PIB marino representará alrededor de 33% del GDP de toda la ciudad.

Para planificar estratégicamente el desarrollo marino, Qingdao cuenta con base sólida de desarrollo. En términos de la ciencia y la tecnología marinas y los talentos marinos, Qingdao ha reunido al 30% de los académicos relacionados con el mar, al 40% de las plataformas de I + D de alta gama relacionadas con el mar y al 50% de las tecnologías líderes internacionales en el campo marino. Un grupo de nacionales buques de investigación científica avanzados representados por el "Kexue", el "Dongfanghong No.3" y el "Shenhai No.1" se han puesta en funcionamiento en Qingdao. Una serie de sistemas de equipos de inmersión profunda oceánica representados por el "Jiaolong", el "Hailong" y el "Qianlong" lograron la "reunión de tres dragones" en Qingdao. En términos de la Industria Marina, Qingdao ha reunido una serie de empresas troncales de esta industria, como la CSCC Qingdao Beihai Shipbuilding CO., Ltd, Qingdao bright moon seaweed group co., LTD,y Offshore Oil Enginerring (Qingdao) Co., Ltd., y 34 industrias de las industrias marinas y relacionadas están distribuidas en Qingdao, mientras tanto la industria marina naval y la biomedicina marina ocupan el primer lugar en el país. En términos de la apertura al extranjero, el rendimiento de carga y el rendimiento de contenedores del puerto de Qingdao ocupan el cuarto lugar en los puertos costeros del país, y el volumen de cajas de transporte marítimo y ferroviario ha ganado el campeonato nacional de transporte marítimo y ferroviario durante siete años consecutivos.

Para perseguir la fuerza del océano, Qingdao cuenta con un amplio espacio para el desarrollo. La tasa de crecimiento anual promedio del PIB marino de Qingdao alcanzó el 12,5%. En 2021, Qingdao completó un PIB marino de 468.484 millones de yuanes, con aumento interanual de 17,1%, lo que representa más de 30% del GDP. Debido a las características marinas distintivas y que el PIB marino ha ocupado el tercer lugar en el país durante mucho tiempo, en 2021, la provincia Shandong pidió a Qingdao que desempeñara el papel de "un núcleo líder" en el campo marino de toda la provincia, mientras que el gobierno central le dio a Qingdao una nueva misión de "fortalecer las funciones y características marinas y promover la formación de un grupo de ciudades marinas modernas".

