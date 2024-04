Qingdao-Deutschland-Treffen zum Austausch von Wirtschaft, Handel, Kultur und Tourismus in Stuttgart, Deutschland

QINGDAO, China, 30. April, 2024 /PRNewswire/ -- Das Qingdao-Deutschland-Treffen zum Austausch in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Kultur und Tourismus wurde am 25. April in Stuttgart, Deutschland eröffnet. Gastgeber war die Volksregierung der Stadt Qingdao, organisiert vom Qingdao Municipal Bureau of Commerce und dem Qingdao Sino-German Ecopark. An dieser Veranstaltung nahmen über 160 Vertreter deutscher Unternehmen und Institutionen, Partner und Delegierte aus Qingdao teil. Zhao Haozhi, Bürgermeister von Qingdao, hielt eine Grundsatzrede, während Li Hucheng, Generalsekretär der Volksregierung der Stadt Qingdao, die Sitzung leitete . Die Veranstaltung erhielt große Unterstützung von deutschen Wirtschaftsverbänden wie Südwestmetall, BWA, China Netzwerk Baden-Württemberg, RegioTriRhena, IHK Region Stuttgart, Unternehmerverband Baden-Württemberg und Internationale Deutsch-Chinesische Assoziation und ist damit nach Angaben des Informationsbüros der Volksregierung der Stadt Qingdao eine der größten Wirtschafts- und Handelsveranstaltungen, die in den letzten Jahren von chinesischen Kommunalverwaltungen in Deutschland organisiert wurden.

„Qingdao ist eine der chinesischen Städte mit den engsten Beziehungen zu Deutschland, was den bilateralen Austausch und die Zusammenarbeit angeht. Die mit deutschen Mitteln finanzierten Unternehmen haben in Qingdao eine beachtliche Entwicklung genommen, und über 400 deutsche Unternehmen dazu veranlasst, in der Stadt zu investieren. Darüber hinaus hat Qingdao freundschaftliche Städtebeziehungen zu mehreren deutschen Städten wie Mannheim und Regensburg aufgebaut. Wir erwarten weiteren Austausch zwischen Deutschland und Qingdao, um die Zusammenarbeit in Branchen wie der Automobil-, Chemie-, Fertigungs- und Energiewirtschaft sowie im Kultur- und Tourismussektor zu stärken", sagte Bürgermeister Zhao Haozhi in seiner Rede.

Während des Treffens hielten Elmar Stumpf, Vorsitzender der CNBW-Region Baden-Württemberg, und Michael Schumann, Vorsitzender der BWA, Reden. Dr. Martin Sommer, Geschäftsführer der Elringklinger-Gruppe, berichtete über die Investitionssituation des Unternehmens in Qingdao. Wang Zhijun, Direktor des Qingdao Municipal Bureau of Commerce, stellte das Investitionsumfeld in Qingdao und die Schlüsselbereiche der Zusammenarbeit zwischen Qingdao und Deutschland vor. Pan Feng, Direktor des städtischen Büros für Kultur und Tourismus in Qingdao, warb für die kulturellen und touristischen Hotspots in Qingdao.

Die Veranstaltung erregte große Aufmerksamkeit der lokalen deutschen Gemeinschaft, mit Vertretern vieler bekannter deutscher Unternehmen wie Bosch, Daimler, Audi, Volkswagen, Porsche und Recaro, sowie Regierungen und Institutionen, darunter die Stadtverwaltung von Stuttgart, die Stadtverwaltung von Oldenburg und der Stuttgarter Fußballverein, die an der Veranstaltung teilnahmen.

