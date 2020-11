Qingdao está na lista das "Cidades mais felizes da China"

Com o tema "Cidades felizes e moderadamente prósperas para o povo", a pesquisa e seleção deste ano teve como foco as iniciativas das cidades para explorar a estratégia de desenvolvimento de "dupla circulação" do país, bem como os esforços para melhorar a governança local e acelerar a atualização das funções da cidade com o propósito de construir uma sociedade moderadamente próspera em todos os sentidos e obter desenvolvimento de alto nível, visando promover boas práticas de cidades felizes com desenvolvimento de alta qualidade. As "Cidades mais felizes da China" foram selecionadas por meio da análise de big data, questionários de pesquisa, análise de documentos de inscrição, pesquisas de campo e avaliação de especialistas.

Seguindo as instruções do presidente chinês, Xi Jinping, sobre o desenvolvimento de Qingdao, que eram de "organizar cuidadosamente um evento para energizar a cidade", construir uma metrópole internacional moderna, oferecer uma nova plataforma para cooperação internacional no Cinturão da Rota da Seda e integrar a proteção ecológica e o desenvolvimento de alta qualidade na bacia do Rio Amarelo, Qingdao está envidando esforços no sentido de impulsionar abertura de alto nível para desenvolvimento de alta qualidade, e tem visto aumento crescente dos índices de felicidade e de qualidade de vida urbana.

Nos últimos anos, o Comitê CPC de Qingdao e o Governo Popular de Qingdao têm se esforçado para aumentar a sensação de felicidade dos cidadãos locais ao melhorar as instalações urbanas e oferecer serviços mais atenciosos. A cidade lançou no início deste ano a campanha "Grande paixão para contribuir para o desenvolvimento de Qingdao" para motivar os quadros locais a melhorar suas qualificações profissionais para servir melhor ao desenvolvimento da cidade, e está se desenvolvendo rapidamente na direção de uma metrópole internacional aberta, moderna, vigorosa e na moda. Além disso, o investimento fiscal para o benefício da população local foi expandido, e o sistema e a capacidade de governança urbana local foram continuamente melhorados. Graças a isso, a cidade tem tido reputação e interesse cada vez maiores, e as pessoas adquiriram maior percepção de ganho, felicidade e segurança.

"Como uma importante cidade central na área costeira da China e uma cidade portuária internacional, Qingdao se classifica no topo em termos de qualidade de vida, atratividade da cidade, recursos educacionais e outros aspectos," disse Dou Dejing, chefe do Big Data Lab and Business Intelligence Lab na Baidu Research, ao fazer uma análise com base em big data sobre as vantagens de Qingdao no programa de pesquisa e seleção.

Contato:

Sra. Zhu Yiling

Tel: 0086-532-85911619

Web: http://www.qingdaochina.org

Conta no Facebook: https://www.facebook.com/qingdaocity

Conta no Twitter: https://twitter.com/loveqingdao

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1338959/Qingdao__Xue_Qingguo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1338960/Qingdao_honored.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1321614/Qingdao_Logo.jpg

FONTE Stadt Qingdao

SOURCE Stadt Qingdao