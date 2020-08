Qintess anuncia inversión de 10 millones de reales em fomento al emprendimiento, diversidad e innovacion social en Brasil

SÃO PAULO, 6 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- QINTESS, una de las diez mayores empresas de tecnología de Brasil, anuncia una inversión de 10 millones de reales en os próximos cinco años, para apoyar y fomentar el emprendimiento, la diversidad y la innovación social en Brasil. La primera organización a recibir apoyo será la "Vale do Dendê", centro de innovación para las periferias de la ciudad de Salvador. Están previstos recursos para entrenamientos y capital semilla destinados a jóvenes afrodescendientes y negocios que trabajan con el tema de la diversidad.

La iniciativa nacional de la empresa Qintess busca aumentar el número de afrodescendientes, LGBTI+, personas con discapacidad, entre otros representantes de la diversidad, en el área de tecnología (donde hay falta de profesionales cualificados en el país), además de apoyar pequeños negocios que necesitan de soporte para su transformación digital, de modo a ser competitivos en la retomada de las actividades comerciales durante y tras la pandemia de Coronavirus. Negocios colaborativos, empresas de games y startups digitales serán apoyados a través de capacitación, mentorías nacionales y globales, además del acceso al capital semilla.

La elección de la "Vale do Dendê" como partner estratégica de Qintess em el ámbito social se dio por cuenta de la gran experiencia de la organización en apoyar emprendedores de las periferias y por ser una referencia de fomento a negocios de impacto social. La "Vale do Dendê" tiene foco en el Noreste de Brasil, una de las regiones que más necesitan de inversiones en ese momento. Además de eso, la alianza irá resultar en el fomento de nuevos hubs de innovación similares a "Vale do Dendê" en cada una de las capitales donde Qintess está presente: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba y Fortaleza.

Como parte estratégica, Qintess será la empresa mantenedora de la "Vale do Dendê", garantizando que la visión y la cultura organizacional creada por sus fundadores puedan continuar y expandirse. "Esta iniciativa es coherente con mi filosofía de que es fundamental para las empresas, desarrollar e implementar acciones concretas, al envés de solo hablar sobre diversidad e inclusión" dice Nana Baffour, CEO, Chairman y Chief Culture Officer de Qintess.

La meta de Qintess es que en 5 años, 2.000 jóvenes de periferias sean entrenados (as) de manera virtual en tecnologías como Java, .Net, Phyton (entre otras); 500 empresas sean aceleradas con mentorías de profesionales con gran experiencia de mercado, conectándose con inversionistas y, 50 empresas tengan acceso a un fondo de la empresa Qintess de 2,5 millones de reales como capital semilla para tornar sus negocios más escalables, pudiendo pasar este momento de dificultades que están pasando.

Según Lauro Chacon, Vicepresidente de Capital Humano de Qintess, esta iniciativa va con las estrategias de la compañía, donde se considera las practicas ESG para el crecimiento sustentable de la empresa. "Somos una organización orientada a las personas y usamos las buenas prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo para direccionar nuestro negocio. Firmar una alianza como esta, refuerza nuestro comprometimiento en promover la diversidad, acelerar la innovación y contribuir con todo nuestro ecosistema de clientes, colaboradores, stakeholders y la sociedad como un todo", dice.

El equipo de ejecutivos y los colaboradores de Qintess trarán nuevas tecnologias digitales y técnicas de gestión para aumentar la capacidad de escala de la "Vale do Dendê", que mantiene un programa de aceleración desde 2018, que ya ha beneficiado 90 empresas, y un hub físico en una de las mayores estaciones de carreteras y de metro de Brasil en la ciudad de Salvador, donde pasan aproximadamente 500 mil personas por día.

"Es un momento de mucha celebración y orgullo! No tengo duda que todo legado construido por la "Vale do Dendê" para el ecosistema de Salvador y de Brasil será muy beneficiado y fortalecido con esa alianza", dice Itala Herta, relaciones públicas y director de Operaciones de la "Vale do Dendê".



"La alianza con Qintess confirma nuestra apuesta y nuestro diagnóstico sobre la importancia de las periferias de Salvador, en particular, y de la región Noreste, en general, en el desarrollo de la Economía Creativa y de la Innovación, en Brasil. Creo que el país no cumplirá su destino de tornarse una gran nación se no fuera capaz de integrar en la ruta del desarrollo sustentable los jóvenes "afrobrasileños", destaca Rosenildo Ferreira, cofundador y director de innovación y marketing de la "Vale do Dendê".

"Estamos muy felices en cerrar ese acuerdo con Qintess. Creemos que, por ser una gran empresa de tecnología y con gran capacidad de inversión, Qintess pueda garantizar que nuestro sueño siga por muchos años, ampliando aún más el trabajo que hicimos hasta aquí.", cuenta Paulo Rogério Nunes, cofundador y director ejecutivo de la "Vale do Dendê".

Los equipos de ejecutivos y colaboradores de Qintess y "Vale do Dendê" ya comienzan las actividades conjuntas en el mes de julio, con la planificación una vez más de la aceleración y el diseño de cursos de entrenamiento en tecnología para jóvenes, que entrará en operación hasta el final del año.

Para Roberto Silva, Director de la Regional de Qintess para la región Noreste y Minas Gerais, esta alianza coloca a "Vale do Dendê" como protagonista de transformación digital para la región. "Estamos muy orgullosos con esta alianza, pues vamos unir emprendimiento social y tecnología de punta para promover prácticas responsables".

FUENTE Qintess

SOURCE Qintess