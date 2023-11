Qlik amplia a capacidade dos clientes de dimensionar a Inteligência Artificial para obter impacto com AWS

Integração perfeita com o Amazon Bedrock torna mais fácil para os clientes da AWS aproveitarem grandes modelos de linguagem com analytics para obter insights orientados por IA

SAO PAULO, 27 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Qlik® está ajudando seus clientes a adotar e dimensionar o poder dos LLMs (Large Language Models) e da Inteligência Artificial (IA) Generativa com a Amazon Web Services (AWS) por meio de novas integrações e soluções baseadas em IA.

Com a integração com o Amazon Bedrock, os usuários do Qlik Cloud® agora podem aproveitar facilmente a linguagem natural para criar insights orientados por IA na AWS com LLMs confiáveis e governados, como AI21 Labs, Anthropic, Cohere e Meta. O Amazon Bedrock é um serviço totalmente gerenciado que torna modelos de base (Foundation Models - FMs) das principais empresas de IA acessíveis por meio de uma API para criar e dimensionar aplicações de IA Generativa. Essa integração se baseia no portfólio da Qlik de integrações 100% nativas com o Amazon SageMaker, Amazon SageMaker Autopilot e Amazon Comprehend, que já permitem que os clientes aproveitem a IA e o Aprendizado de Máquina (Machine Learning - ML) em suas iniciativas de previsão e construção de modelos.

Além da nova integração com o Amazon Bedrock, clientes como a HARMAN e a Schneider Electric estão se beneficiando da combinação da AWS e das soluções do Qlik Staige™. O Qlik Staige é o conjunto holístico de soluções da Qlik que ajuda as organizações a criar uma base de dados confiável para Inteligência Artificial, aproveitar análises modernas aprimoradas por IA e implementar IA para casos de uso avançados.

"Nossos gerentes de restaurante já estão tomando decisões impactantes em toda a sua operação por meio da combinação do Qlik Cloud e da AWS", diz Dan Williams, Head de Business Intelligence da PizzaExpress. "Estamos entusiasmados com o potencial de aproveitar a AWS e a Qlik juntas para aplicar IA e LLMs em áreas como análise de sentimentos para aumentar a satisfação do cliente, e tendências preditivas para nos ajudar a envolver nossos clientes de novas maneiras. Essas ferramentas também nos permitem garantir segurança e governança de dados abrangentes em todas as etapas do processo."

A Qlik é parceira da AWS desde 2020, com todo o seu portfólio de soluções de analytics e dados disponível no AWS Marketplace, um catálogo digital com milhares de registros de software de fornecedores independentes que facilitam a localização, o teste, a compra e a implementação de software executado na AWS. Além de suas integrações relacionadas a IA e Machine Learning, a Qlik possui uma variedade de competências da AWS, incluindo Amazon Redshift Ready, Amazon Relational Database Service (RDS) Ready, Data and AWS Analytics Software Competency status e AWS Migration and Modernization Software Competency status. Essa amplitude e profundidade de integrações e designações fornecem aos clientes um alto grau de confiança ao implementar Qlik junto com a AWS como um elemento central em suas estratégias de IA.

"Os clientes da AWS estão olhando para LLMs e IA Generativa para capturar novos níveis de inovação e produtividade no gerenciamento de dados e análises, e a Qlik está focada em fornecer essas inovações integrando o Qlik Cloud com a AWS", afirma Itamar Ankorion, Vice-Presidente Sênior de Alianças Tecnológicas da Qlik. "A adição de uma integração com o Amazon Bedrock amplia ainda mais nosso trabalho com a AWS em todo o nosso portfólio Qlik Staige, e o nosso compromisso contínuo com futuras integrações mostra aos clientes que eles podem aproveitar perfeitamente Qlik junto com a AWS para impulsionar o sucesso da IA."

Para saber mais sobre como combinar o poder da Qlik e da AWS, visite Qlik e AWS: Acelere a integração e a análise de dados em nuvem. Para saber como a Qlik expande a capacidade de um cliente de aproveitar efetivamente a IA na AWS, visite https://staige.qlik.com

A Qlik, com a recente aquisição da Talend®, oferece um portfólio de soluções para integração de dados, qualidade de dados e analytics líder do setor. Isso inclui avanços em tempo real, Inteligência Artificial (IA), Machine Learning e automação. As organizações mais bem sucedidas estão investindo em dados para dar sentido às crescentes quantidades e variedades de dados de diversas fontes. O desafio é integrar, analisar e agir com eficácia sobre os dados, garantindo sua confiabilidade. Com mais de 40.000 clientes ativos em mais de 100 países, as soluções da Qlik trabalham com qualquer fonte de dados, destino e arquitetura ou metodologia, para garantir que os clientes tenham os dados de que precisam, sempre que precisarem. para mais informações, acesse www.qlik.com

