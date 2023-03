Qlik anuncia Connector Factory para acelerar a entrega da conectividade mais robusta do setor para analytics e integração de dados

Empresa anuncia uma série de recursos para expandir e permitir novas conexões

SÃO PAULO, 6 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Qlik anuncia mundialmente o Connector Factory, sua estratégia para expandir continuamente o acesso e a entrega de dados gerados por centenas de aplicativos do tipo SaaS (Serviços de Software como Serviço) e data sources (fontes de dados) para suprir as necessidades de Cloud Analytics e Data Integration que estão sempre em constante evolução. Os clientes da Qlik já se beneficiam de mais de 250 conexões existentes e, ao longo de 2023, terão acesso a 100 novas conexões para Qlik Cloud Data Integration.

A nova oferta automatiza uma questão importante: a dificuldade das empresas em analisar e integrar dados. Existem no mercado mais de 400 diferentes tipos de bancos de dados e milhares de aplicativos, incluindo sistemas legados, que consomem muito tempo e recursos das equipes de TI e de negócios das empresas devido à sua complexidade. Para aliviar esse fardo, contando com uma equipe dedicada de Pesquisa e Desenvolvimento, a Qlik anuncia o Connector Factory e sua tecnologia exclusiva, automatizando rapidamente conexões por meio de APIs para os sistemas empresariais mais usados. Isso elimina a necessidade de integrações pontuais, ao mesmo tempo que disponibiliza mais dados para gerar os melhores insights, oferecendo valor significativo para os negócios em todo o seu ciclo de vida. A entrega inicial das novas conexões para o Qlik Cloud Data Integration está prevista para acontecer ao longo dos próximos dois trimestres deste ano e inclui suporte para 30 dos sistemas empresariais mais populares, incluindo NetSuite, Workday, SAP SuccessFactors, Salesforce, Epic, Cerner, OSIsoft, ADP, SAP Ariba e HubSpot.

"Com a rápida proliferação de novos bancos de dados e de sistemas SaaS, é difícil para os fornecedores acompanhar o ritmo", afirma Mike Leone, Analista Principal do Enterprise Strategy Group. "A Qlik enfrenta esse desafio com o lançamento do Connector Factory, que serve como um alicerce para as equipes de análise e de engenharia de dados desbloquearem e integrarem quaisquer informações necessárias para obter insights e fornecer os melhores resultados de negócios", explica o executivo.

O Connector Factory é uma evolução no foco contínuo da Qlik em conectar e desbloquear dados de fontes empresariais importantes para análise e ação. A empresa tem uma longa e consolidada experiência em acessar e transformar dados de sistemas corporativos complexos, como SAP e mainframes, para entregar informações de forma amigável para qualquer Nuvem ou solução de analytics, juntamente com sua capacidade de fornecer workflows entre aplicativos por meio do Qlik Application Automation. Com o Connector Factory, a Qlik fornece conectividade universal para a crescente variedade de plataformas empresariais e bases de dados SaaS, criando valor adicional em tempo real para repositórios armazenados em Nuvem, acesso direto ao analytics e ação imediata com outros aplicativos.

"Conectar e fornecer dados de uma variedade de fontes e aplicativos é uma função essencial que a integração de dados pode desempenhar nas estratégias empresariais modernas", diz James Fisher, Diretor de Produtos da Qlik. "Com o Connector Factory, estamos multiplicando nossa comprovada capacidade de desbloquear as principais bases de dados corporativas, como mainframes e sistemas SAP, com conectividade expandida para todo o universo de fontes e aplicações SaaS que alimentam as informações empresariais em Nuvem", diz.

A Qlik fornecerá conectores do Qlik Cloud Data Integration por meio do Connector Factory ao longo do ano sempre acompanhando as demandas do mercado e seguindo o propósito de criar conectividade universal para empresas.

Sobre a Qlik

A visão da Qlik é um mundo alfabetizado em dados, no qual todos podem usar dados e analytics para melhorar a tomada de decisões e resolver os problemas mais desafiadores. Como empresa privada, a Qlik oferece soluções de integração e análise de dados em tempo real, impulsionadas pela Qlik Cloud, para preencher as lacunas entre dados, insights e ações. Ao transformar dados em Inteligência Ativa, as empresas podem tomar melhores decisões, melhorar a receita e a lucratividade, otimizando, inclusive, o relacionamento com seus consumidores. A Qlik possui mais de 38 mil clientes em mais de 100 países. Para mais informações, acesse www.qlik.com

FONTE Qlik

SOURCE Qlik