Qlik anuncia intenção de adquirir a Talend para oferecer novas soluções de integração de dados em Nuvem

Proposta visa fornecer portfólio exclusivo de soluções em Nuvem para ajudar os clientes a atenderem necessidades mais urgentes de integração, transformação e governança de dados

SAO PAULO, 10 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Qlik está anunciando mundialmente esta semana sua intenção de adquirir a Talend. A proposta tem como objetivo reunir as duas companhias, líderes globais na integração e gerenciamento de dados em nuvem e que são apoiadas pela empresa de investimentos Thoma Bravo, para a criação de uma oferta integrada que agregue valor aos dados e entregue resultados de negócios para os clientes empresariais.

A Qlik e a Talend fornecem recursos abrangentes e complementares, com soluções líderes do setor em dados em tempo real e integração de aplicações, governança de dados, qualidade de dados, transformação, análise, Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning (Aprendizado de Máquina). O Gartner posicionou a Talend como líder em seu Quadrante Mágico de 2022 para o segmento de 'Ferramentas de Integração de Dados e de Soluções de Qualidade de Dados'. Já a Qlik foi nomeada como líder do Quadrante Mágico para 'Plataformas de Analytics e Business Intelligence' por 12 anos consecutivos. Além disso, a empresa também foi nomeada líder no IDC MarketScape: U.S. Business Intelligence and Analytics Platforms 2022 Vendor Assessment.

"Estamos entusiasmados com a proposta de ter duas empresas líderes de nosso portfólio reunidas para acelerar a visão de fazer a diferença no mundo por meio de dados", afirma Seth Boro, Sócio da Thoma Bravo. "A combinação proposta desses dois negócios crescentes e lucrativos, sob a liderança de Mike Capone, teria uma escala global significativa e um portfólio de produtos inigualável", diz.

"Reunir a Qlik e a Talend seria um divisor de águas na indústria", diz Mike Capone, CEO da Qlik. "Ambas as empresas diferenciaram suas ofertas para ajudar os clientes a gerar mais valor de negócio a partir dos dados. Juntas, continuariam a incorporar a cultura, a experiência e a parceria que os clientes valorizam e a operar na escala necessária para liderar e inovar em um cenário tecnológico em constante evolução."

"O uso estratégico de dados e inteligência é uma alavanca crítica na administração de um negócio digital, mas é difícil construir uma cultura orientada por dados. A combinação de dois líderes do setor, como Qlik e Talend, forneceria aos clientes um portfólio mais amplo, tornando os ambientes de dados e os profissionais desse setor mais produtivos. Isso ajudaria as empresas a superarem os desafios de dados organizacionais e a promoverem o uso estratégico dos dados. Acreditamos que Qlik e Talend agregariam mais valor a ambientes de clientes cada vez mais complexos", destaca Stewart Bond, Vice-Presidente de Inteligência de Dados e Software de Integração de Dados da IDC.

A transação proposta está sujeita à consulta dos órgãos responsáveis e a conselhos de regulação de negócios dos Estados Unidos. Espera-se que o acordo seja fechado ainda durante o primeiro semestre de 2023, após o trâmite habitual das aprovações regulatórias. Os termos da transação proposta não foram divulgados.

Para saber mais sobre a visão da Qlik e da Talend de desencadear a próxima onda de inovação em dados e análises empresariais, inscreva-se na conferência QlikWorld 2023 , que acontecerá de 17 a 20 de abril de 2023 em Las Vegas (EUA).

Sobre a Qlik

A visão da Qlik é um mundo alfabetizado em dados, no qual todos podem usar dados e analytics para melhorar a tomada de decisões e resolver os problemas mais desafiadores. Como empresa privada, a Qlik oferece soluções de integração e análise de dados em tempo real, impulsionadas pela Qlik Cloud, para preencher as lacunas entre dados, insights e ações. Ao transformar dados em Inteligência Ativa, as empresas podem tomar melhores decisões, melhorar a receita e a lucratividade, otimizando, inclusive, o relacionamento com os clientes. A Qlik possui mais de 38 mil clientes em mais de 100 países. Para mais informações, acesse www.qlik.com

Sobre a Talend

A Talend, líder global em integração e gerenciamento de dados, está simplificando o trabalho com dados. A empresa oferece uma plataforma end-to-end (ponta a ponta) que combina recursos de integração, integridade e governança de dados de nível empresarial para unificar dados em qualquer ambiente de nuvem, híbrido ou multicloud. Com os módulos no-code e low-code da Talend, especialistas em dados e executivos de negócios colaboram ativamente para tornar os dados mais detectáveis, utilizáveis e valiosos para as organizações. Mais de 7.250 clientes em todo o mundo confiam na Talend para obter dados e negócios saudáveis. Para mais informações, acesse: www.talend.com

FONTE Qlik

SOURCE Qlik