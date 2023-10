Qlik anuncia pesquisa que detalha como as empresas estão investindo e implementando Inteligência Artificial Generativa para obterem sucesso

Companhias reconhecem a necessidade de combinar a IA Generativa com IA tradicional e incorporar soluções que permitam a criação de data fabrics para maximizar resultados

SÃO PAULO, 19 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Qlik® anuncia pesquisa que mostra como as empresas estão planejando investimentos em tecnologias capazes de aprimorar o data fabric e garantir sucesso no uso de Inteligência Artificial (IA) Generativa. O estudo destaca a busca por uma abordagem híbrida que incorpore IA Generativa com a IA tradicional para dimensionar o impacto nos negócios.

A pesquisa "Generative AI Benchmark Report", concluída em agosto de 2023 pela Enterprise Technology Research (ETR) a pedido da Qlik, reúne percepções de 200 executivos de C-Level, incluindo Vice-Presidentes e diretores das maiores empresas do mundo (Global 2000) de diversos setores. O levantamento explora como os líderes estão aproveitando as ferramentas de Inteligência Artificial, as lições aprendidas e as áreas prioritárias para maximizarem investimentos em IA Generativa. O relatório pode ser baixado aqui.

"O potencial da IA Generativa desencadeou uma onda de investimentos e de interesse tanto em ferramentas discretas de IA Generativa como em tecnologias que ajudam as organizações a gerenciarem riscos, abraçarem a complexidade e dimensionarem a Inteligência Artificial para obterem impacto nos negócios", diz James Fisher, Chief Strategy Officer da Qlik. "Nosso relatório Generative AI Benchmark mostra claramente que as organizações líderes entendem que essas ferramentas devem ser suportadas por uma base de dados confiável, capaz de alimentar insights e avançados casos de uso nos quais o poder da IA Generativa e da IA tradicional ganham vida."

A pesquisa constatou que, ainda que a empolgação inicial com IA Generativa permaneça, os líderes entendem que precisam cercar essas novas tecnologias com estratégias e soluções de dados corretas para conseguirem executar plenamente seu potencial transformador. E, embora muitas empresas estejam seguindo com a IA Generativa para aliviar as pressões competitivas e obter eficiência, elas também estão procurando orientação sobre os melhores caminhos para começar e avançar rapidamente, sempre mantendo uma atenção especial nas questões de risco e de governança.

Criando valor com a IA Generativa

Mesmo com o foco do mercado em IA Generativa, os entrevistados observaram claramente que IA tradicional ainda traz valor contínuo em áreas como a de análise preditiva. Eles esperam que a IA Generativa ajude a estender o poder da Inteligência Artificial como um todo para além dos cientistas de dados ou engenheiros, abrindo os recursos de dessa tecnologia para um universo ainda maior. Os líderes esperam que essa abordagem os ajude a desbloquearem insights mais profundos e encontrarem novas maneiras, inclusive mais rápidas e criativas, para resolverem problemas.

A visão sobre as possibilidades da IA Generativa impulsiona um incrível montante de investimentos. A pesquisa mostra que 79% dos entrevistados já compraram ferramentas ou investiram em projetos de IA Generativa, e 31% dizem que planejam gastar mais de US$ 10 milhões em iniciativas com essa tecnologia no próximo ano. No entanto, há risco desses investimentos ficarem isolados, porque 44% dessas organizações indicam que ainda não possuem uma estratégia clara de IA Generativa.

Envolvendo a IA generativa com a estratégia e o suporte certos

Quando questionados sobre como pretendem abordar a IA Generativa, 68% disseram que planejam aproveitar modelos públicos ou de código aberto refinados com dados proprietários. Além disso, 45% dos entrevistados estão considerando a criação de modelos do zero, com dados proprietários.

O conhecimento especializado nessas áreas é fundamental para evitar problemas de segurança de dados, governança, questões de viés ou erros já amplamente divulgados e que podem ocorrer com a IA Generativa. Os entrevistados entendem que precisam de ajuda, com 60% afirmando que planejam contar parcial ou totalmente com a experiência de terceiros para preencherem as lacunas.

Muitas organizações também estão buscando data fabrics como parte essencial de sua estratégia para atenuar esses problemas. Os entrevistados reconheceram que seus data fabrics precisam de atualizações ou não estão prontos para IA Generativa. De fato, apenas 20% acreditam que seus data fabrics estão muito bem ou extremamente equipados para atender às suas necessidades de IA Generativa.

Diante disso, não é de surpreender que 73% esperem aumentar os gastos com tecnologias que dão suporte aos data fabrics. Parte desses gastos precisará se concentrar no gerenciamento de volumes de dados, já que quase três quartos dos entrevistados disseram que esperam que a IA Generativa aumente a quantidade de dados coletados ou gerenciados atualmente. A maioria dos entrevistados também observou que a qualidade dos dados, as ferramentas de Machine Learning/Inteligência Artificial, a governança, a integração dos dados e Business Intelligence/Analytics são áreas importantes ou muito importantes para fornecer um data fabric que possibilite o sucesso da IA Generativa. Os investimentos nessas áreas ajudarão as empresas a removerem algumas das barreiras mais comuns à implementação, segundo os entrevistados, incluindo regulamentação, segurança de dados e acesso a novos recursos.

O caminho para o sucesso da IA Generativa - tudo gira em torno dos dados

Apesar de cada empresa ter a sua estratégia de Inteligência Artificial, um fato permanece o mesmo: os melhores resultados de IA começam com os melhores dados. Com a enorme quantidade de dados que precisa ser selecionada, ter qualidade, proteção e governança é fundamental para suportar a Inteligência Artificial e construir modelos úteis de IA Generativa, além de ser essencial ter um data fabric moderno. Tendo os dados devidamente organizados, novas plataformas precisam ser capazes de fornecer recursos habilitados para Inteligência Artificial de ponta a ponta e ajudar todos os usuários - independentemente do nível de habilidade - a obterem insights poderosos com automação e assistência. A Qlik permite que os clientes aproveitem a Inteligência Artificial de três maneiras críticas:

- Uma base de dados confiável para IA: As soluções de integração e qualidade de dados da Qlik aproveitam a IA para automatizar a entrega e a transformação de dados, reduzindo a complexidade, mitigando os riscos e permitindo data fabrics.

- Análise preditiva e aprimorada por IA: A Qlik tem um longo histórico de fornecimento de recursos de análise preditiva e aprimorada por IA. Os conectores OpenAI da Qlik estendem o poder da IA Generativa para as soluções de Data Analytics da Qlik, trazendo recursos de bate-papo ainda mais poderosos para uma experiência muito rica entre os usuários.

- IA para casos de uso avançados: O Qlik AutoML™ ajuda as companhias a dimensionarem os investimentos em ciência de dados, permitindo que as equipes técnicas personalizem as soluções de IA para novos casos de uso.

Para saber mais sobre como a Qlik está ajudando as organizações a impulsionarem o sucesso com Inteligência Artificial, visite o Qlik Staige™.

