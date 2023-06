QLIK apresenta plataforma Qlik Cloud para analytics, integração e qualidade de dados durante Febraban TECH 2023

Qlik mostrará como sua plataforma para qualidade e integração de dados entrega informações confiáveis para instituições financeiras, permitindo decisões mais inteligentes, eficiência operacional e inovação

SÃO PAULO, 26 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Qlik irá apresentar sua plataforma Qlik Cloud®, com soluções para ingestão, governança, integração e análise de dados em tempo real, durante a Febraban TECH 2023, evento que acontece entre os dias 27 e 29 de junho no Transamerica Expo Center, em São Paulo (SP). A empresa demonstrará seu portfólio de soluções para apoiar instituições financeiras na análise e integração de dados que as ajudem a obter insights importantes aos negócios a partir do uso de Inteligência Artificial (IA), Machine Learning e automação.

Durante o evento, será possível conhecer mais sobre as novidades recentes da companhia, como a expansão dos melhores recursos da Qlik Cloud, ocorrida com a aquisição da Talend. A ampliação permite que empresas modernas possam acessar, transformar, confiar, analisar e agir com base nos dados de seu negócio. A ampla experiência da Qlik em integração de dados, analytics, Inteligência Artificial (IA) e Aprendizagem de Máquina, combinada com as soluções de integração e qualidade de dados fica ainda melhor com o recente lançamento da suíte de conectores OpenAI, que oferece o poder da IA generativa na plataforma fornecendo aos clientes a oferta mais abrangente do setor.

"Acreditamos que a Febraban TECH é um importante evento para mostrarmos como as empresas podem usar nossas soluções para enfrentar os desafios de atuar e agir com eficácia com os dados, garantindo sua confiabilidade. Fornecemos tecnologias inovadoras e capazes de trabalhar com qualquer fonte de informações, destino e arquitetura ou metodologia, e de se adaptar a diversas verticais de negócio", afirma Olimpio Pereira, Country Manager da Qlik Brasil. Segundo o executivo, a Qlik Cloud possibilita manter as companhias em estado de inteligência contínua com um pipeline de dados analíticos de ponta a ponta que fornece informações atualizadas para tomadas de decisão imediatas.

À medida que a fragmentação de dados, impulsionada por milhares de fontes e destinos, aumentou, as organizações financeiras tiveram que escolher entre soluções legadas incompletas, bloqueio de Nuvem ou ofertas pontuais diferentes – todas com riscos de custo e de inovação. A Qlik traz uma nova abordagem, oferecendo uma gama completa dos melhores recursos da categoria, ajudando os clientes a eliminar custos técnicos, ao mesmo tempo em que aumentam a confiança de que dados qualificados estão disponíveis quando mais importa.

A Qlik apoia seus clientes empresariais em todo o ciclo de vida de dados e de analytics, independentemente de quão avançada esteja a jornada de transformação digital dessas organizações. Sua oferta une a liderança de suas empresas, uma vez que o Gartner posicionava a Talend como líder em seu Quadrante Mágico de 2022 para o segmento de 'Ferramentas de Integração de Dados e de Soluções de Qualidade de Dados'. A Qlik segue como líder do Quadrante Mágico para 'Plataformas de Analytics e Business Intelligence' por 13 anos consecutivos. Além disso, a empresa também foi nomeada líder no IDC MarketScape: U.S. Business Intelligence and Analytics Platforms 2022 Vendor Assessment. As soluções Qlik ampliam as possibilidades de áreas vitais, incluindo qualidade de dados para a tomada de decisões assertivas, transformação, conectividade de aplicativos e serviços de API.

"O uso estratégico de dados e inteligência é uma alavanca fundamental na administração dos negócios de bancos e outras instituições financeiras. Contar com soluções especializadas que atuem com informações de ponta a ponta possibilita às organizações superar os desafios de analisar e integrar dados organizacionais com governança e qualidade e a promover o seu uso de forma estratégica, tornando os processos muito mais eficientes em ambientes complexos", destaca o executivo.

Visitantes do evento também poderão conhecer mais sobre o programa de Alfabetização de Dados da Qlik, que busca capacitar profissionais de qualquer segmento a ler, analisar, trabalhar e se comunicar com dados para a melhor compreendê-los e tirar total proveito do que eles podem fornecer para o avanço dos negócios. A Qlik estará no evento no Estande D175 .

Sobre a Qlik

A Qlik, com a recente aquisição da Talend, oferece um portfólio de soluções para integração de dados, qualidade de dados e analytics líder do setor. Isso inclui avanços em tempo real, Inteligência Artificial, Machine Learning e automação. As organizações mais bem sucedidas estão investindo em dados para dar sentido às crescentes quantidades e variedades de dados de diversas fontes. O desafio é integrar, analisar e agir com eficácia sobre os dados, garantindo sua confiabilidade. Com mais de 40,000 clientes ativos em mais de 100 países, as soluções da Qlik trabalham com qualquer fonte de dados, destino e arquitetura ou metodologia, para garantir que os clientes tenham os dados de que precisam, sempre que precisarem.

FONTE Qlik

