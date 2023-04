Qlik é posicionada como líder no Quadrante Mágico do Gartner para plataformas de Analytics e Business Intelligence pelo décimo terceiro ano consecutivo

SÃO PAULO, 20 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Qlik anuncia que é destaque no Quadrante Mágico do Gartner (Gartner Magic Quadrant) como um dos líderes na oferta de plataformas de Analytics e Business Intelligence. Esse reconhecimento marca o décimo terceiro ano consecutivo da Qlik no quadrante de líderes. Uma cópia gratuita do relatório completo está disponível para download aqui.

"Sermos reconhecidos pelo Gartner como líder, por tantas vezes, é uma conquista incrível e destaca a capacidade da Qlik de fornecer consistentemente a melhor oferta de Analytics que os clientes precisam para a tomada de decisões", afirma Mike Capone, CEO (Chief Executive Officer) da Qlik. "Por meio de nossa plataforma em Nuvem e com poderoso mecanismo de Analytics -aprimorado por Inteligência Artificial, automação e entrega de dados em tempo real -, a Qlik permite que empresas de todos os setores gerem maior valor e impacto de dados em toda a organização."

O Qlik Cloud é a única plataforma de Analytics e integração de dados de ponta a ponta do setor criada para companhias modernas que precisam fechar as lacunas entre dados, insights e ações. A plataforma gerencia exclusivamente todos os estágios do pipeline (etapas que compõem o processo de vendas) de Analytics de uma organização para oferecer a experiência completa de transformação de dados brutos em insights que orientam as decisões. Os recursos do Qlik cresceram significativamente em 2022, incluindo:

- Análise preditiva: Integração total do Qlik AutoML fornecendo análise preditiva para 90% dos casos de uso corporativo que não exigem conhecimento profundo em ciência de dados. A solução ajuda equipes de uma maneira simples (e sem códigos de programação) a aproveitarem o aprendizado de máquina para treinar modelos, fazer previsões e planejar decisões nos casos de uso de Analytics.

- Governança de classe empresarial: O lançamento do Customer Managed Keys, criptografia de dados avançada no Qlik Cloud, permite aos clientes manter o controle total sobre seus dados, trazendo suas próprias chaves de criptografia. Customer Managed Keys são um elemento central no Qlik, alcançando um conjunto expandido de certificações e padrões regulatórios que possibilitam que clientes (inclusive da área de Governo) possam adotar mais facilmente o Qlik Cloud para suas cargas de trabalho de Analytics em Nuvem, atendendo a seus rigorosos padrões de segurança e de proteção de dados.

- Facilidade de uso: Vários aprimoramentos foram feitos no Qlik Cloud para tornar a interação mais intuitiva para que usuários com todos os níveis de habilidade possam encontrar insights importantes para os negócios. As principais áreas de foco incluíram avanços nos recursos de geração e processamento de linguagem natural (Natural Language Generation and Natural Language Processing capabilities), novos recursos para análises complexas como, por exemplo, o agrupamento estático k-means em apenas alguns cliques, autoria simplificada de painéis e relatórios aprimorados.

- Cloud Data Fabric: O lançamento do Qlik Cloud Data Integration, um conjunto de Serviços SaaS (Software as a Service) projetados para Analytics e engenheiros de dados nas iniciativas de integração e transformação corporativa. Os serviços formam uma estrutura que unifica, transforma e fornece dados em uma organização por meio de pipelines de informações flexíveis, governadas e reutilizáveis. Esses pipelines são essenciais para projetos operacionais modernos, críticos para os negócios, IA e Analytics.

- Parcerias: A Qlik também expandiu continuamente os serviços com vários fornecedores líderes na oferta de Cloud, incluindo Amazon Web Services (AWS), Snowflake e Databricks, para tornar mais fácil do que nunca o acesso de clientes a dados essenciais para Analytics em Cloud.

"Com a Qlik, estamos encontrando tendências importantes nas indústrias, nos clientes e até mesmo em nossos dois milhões de números de peças individuais e em diferentes segmentos de mercado dos Estados Unidos e Canadá. Como as pessoas são avaliadas, estruturas de bônus e incentivos de vendas também são baseados nessa fonte crítica. Colocamos as informações ao alcance de todos, desde nossas equipes de gerenciamento até os representantes de vendas", afirma Jenna Young, gerente de análise estratégica de preços e vendas da SMC.

Sobre a Qlik

A visão da Qlik é um mundo alfabetizado em dados, no qual todos podem usar dados e analytics para melhorar a tomada de decisões e resolver os problemas mais desafiadores. Como empresa privada, a Qlik oferece soluções de integração e análise de dados em tempo real, impulsionadas pela Qlik Cloud®, para preencher as lacunas entre dados, insights e ações. Ao transformar dados em Inteligência Ativa, as empresas podem tomar melhores decisões, melhorar a receita e a lucratividade, otimizando, inclusive, o relacionamento com os clientes. A Qlik possui mais de 38 mil clientes em mais de 100 países. Para mais informações, acesse www.qlik.com

