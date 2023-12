Qlik e Talend são reconhecidas como líderes no Quadrante Mágico™ do Gartner® de 2023 para Ferramentas de Integração de Dados

Este é o oitavo ano consecutivo da posição da Talend como líder, com a Qlik também sendo reconhecida no Quadrante de Líderes

SÃO PAULO, 5 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Qlik, juntamente com sua recente aquisição, Talend, foi nomeada como líder no Quadrante Mágico do Gartner 2023 para Ferramentas de Integração de Dados. Este reconhecimento para ambas as partes é uma prova dos avanços inovadores da Qlik após a aquisição da Talend e do investimento contínuo em Inteligência Artificial (IA) e novas tecnologias. Para acessar uma cópia do relatório completo do Gartner, acesse esse link.

"A estratégia da Qlik foi consideravelmente reforçada com a aquisição da Talend. Juntas, lideramos o caminho na integração de dados e na aplicação de Inteligência Artificial para fornecer dados de alta qualidade e em tempo real para promover a eficiência operacional e a tomada de decisões", diz Mike Capone, CEO da Qlik. "Em nossa perspectiva, o reconhecimento do Gartner confirma os avanços que fizemos no fornecimento de um Data Fabric para arquiteturas modernas, aprimorado por nosso conjunto de recursos de Inteligência Artificial e Machine Learning (aprendizado de máquina), o Qlik Staige™."

O alinhamento da Qlik com a Talend combina os pontos fortes de ambas as empresas, oferecendo soluções abrangentes de integração e qualidade de dados. A colaboração permite que as empresas eliminem o débito técnico, garantam dados confiáveis prontamente e aumentem a confiança da empresa para a tomada de decisões quando mais importa.

As capacidades combinadas de Qlik e Talend proporcionam adaptabilidade comprovada, permitindo que as empresas atendam aos requisitos em constante mudança, com agilidade. Automatizando processos e empregando uma abordagem baseada em padrões, a união garante que as empresas não ficarão presas a tecnologias ou a metodologias específicas.

As soluções colaborativas são criadas para apoiar as empresas em tempos de incerteza econômica, fornecendo ferramentas econômicas que melhoram a eficiência e a qualidade dos processos de integração de dados. Qlik e Talend concentram-se em fornecer dados confiáveis e em tempo real para warehouses e lakes, permitindo que as empresas tomem decisões mais inteligentes para impulsionar a inovação.

Este reconhecimento do Gartner amplia o compromisso da Qlik e da Talend em fornecer valor por meio de soluções de dados abrangentes, ágeis e de nível empresarial, provando a eficácia de suas capacidades combinadas no fornecimento de dados confiáveis e em tempo real para uma melhor tomada de decisões em prol dos resultados de negócios.

*Gartner, Magic Quadrant for Data Integration Tools, Ehtisham Zaidi, Sharat Menon, Robert Thanaraj, Nina Showell, 04 de dezembro de 2023.

Gartner Disclaimed

Gartner é uma marca e serviço registrados do Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e internacionalmente, e QUADRANTE MÁGICO é uma marca registrada do Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas e são usados com permissão. Todos os direitos reservados. O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas pesquisas e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionarem apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a Qlik

A Qlik, com a recente aquisição da Talend®, oferece um portfólio de soluções para integração de dados, qualidade de dados e analytics líder do setor. Isso inclui avanços em tempo real, Inteligência Artificial (IA), Machine Learning e automação. As organizações mais bem sucedidas estão investindo em dados para dar sentido às crescentes quantidades e variedades de dados de diversas fontes. O desafio é integrar, analisar e agir com eficácia sobre os dados, garantindo sua confiabilidade. Com mais de 40.000 clientes ativos em mais de 100 países, as soluções da Qlik trabalham com qualquer fonte de dados, destino e arquitetura ou metodologia, para garantir que os clientes tenham os dados de que precisam, sempre que precisarem. para mais informações, acesse www.qlik.com

