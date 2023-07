Qlik lança suíte de conexões OpenAI para trazer o poder da Inteligência Artificial Generativa diretamente para a experiência do Qlik Analytics

Novas conexões expandem os recursos de Inteligência Artificial, Machine Learning e Processamento de Linguagem Natural da Qlik, aumentando os esforços de Cloud Analytics e automação de aplicativos com conteúdo avançado de terceiros

SÃO PAULO, 12 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Qlik anuncia o lançamento de um conjunto de conexões OpenAI que ajudarão os clientes a trazer conteúdo de Inteligência Artificial Generativa de maneira contínua e segura, oferecendo suporte a uma ampla variedade de Cloud Analytics e casos de uso de automação na plataforma Qlik. Expandindo o conjunto robusto de recursos nativos de Inteligência Artificial (IA), Machine Learning (Aprendizado de Máquina) e Processamento de Linguagem Natural (NLP - Natural Language Processing) da Qlik, as conexões OpenAI da empresa oferecem o poder da Inteligência Artificial Generativa diretamente na plataforma, trazendo de volta conteúdo contextual rico por meio de uma experiência ChatGPT para aprimorar dados e insights em aplicativos e automações.

"A Inteligência Artificial Generativa é uma evolução transformadora no mercado e os clientes estão entusiasmados com o potencial de aumentar suas análises e processos com dados externos relevantes", diz James Fisher, Chief Strategy Officer da Qlik. "As novas conexões OpenAI se baseiam em nossa longa história de capacitar clientes com recursos de Inteligência Artificial, Machine Learning e Processamento de Linguagem Natural. Essas conexões são apenas os primeiros elementos em nossa estratégia de longo prazo para ajudar as organizações a aprimorar sua gama completa de recursos de dados e análises com Inteligência Artificial Generativa, bem como apoiar suas próprias iniciativas com nosso portfólio líder de mercado de integração de dados, qualidade e soluções de governança."

A empresa apresentou o potencial de combinar Inteligência Artificial Generativa e sua plataforma em uma demonstração no QlikWorld, que usou ChatGPT para gerar insights no Qlik Cloud. A Qlik consegue mostrar como a Inteligência Artificial Generativa pode complementar uma ampla gama de casos de uso, desde a adição de conjuntos de dados externos à análise, expansão do contexto com leituras de Linguagem Natural e perguntas que fornecem novos detalhes a partir dos dados.

"Hoje, as organizações estão usando ativamente Inteligência Artificial clássica e preditiva para acelerar sua experimentação com a ferramenta generativa em seus casos de uso, incluindo aqueles em Data Analytics, suporte à decisão e automação", afirma Dan Vesset, Vice-Presidente de pesquisa de data e analytics da IDC. "As novas conexões OpenAI da Qlik fornecerão ferramentas para aumentar o trabalho contínuo de seus analistas e desenvolvedores, permitindo que estabeleçam o controle e governança necessários para aproveitar totalmente essa nova tecnologia".

A disponibilidade geral das conexões OpenAI da Qlik é a primeira de um conjunto planejado de serviços e soluções que alavancarão a abordagem de plataforma aberta da empresa para ajudar clientes e parceiros a inovar e gerar mais uso e valor de seus dados com Inteligência Artificial Generativa. O conjunto de conexões OpenAI inclui:

- Qlik OpenAI Analytics Connector – Permite acesso em tempo real a conteúdo generativo nos aplicativos Qlik Sense. Os usuários podem integrar com segurança informações de linguagem natural diretamente do OpenAI em aplicativos analíticos, sintetizar e combinar dados de terceiros em modelos já existentes, fazer perguntas diretamente ao ChatGPT com dados da plataforma Qlik e muito mais. O mecanismo de análise da Qlik envia subconjuntos de dados para OpenAI em tempo real para insights e respostas dentro do contexto selecionado pelos usuários.

- Qlik OpenAI Connector for Application Automation – Ajuda os desenvolvedores a aprimorarem seus fluxos de trabalho existentes com Inteligência Artificial e conteúdo gerado por Large Language Models (LLM) ao criar expressões, comandos ou scripts. Os desenvolvedores podem aproveitar o OpenAI para ajudar a criar e fornecer valor adicional de maneira rápida e eficiente para casos de uso, como análise de sentimento para aplicativos de CRM e equipes de atendimento ao cliente, tradução de avaliações ou materiais de produtos para diferentes idiomas ou ainda, resumir informações externas complexas para o público interno para complementar a análise de tendências do mercado.

Sobre a Qlik

A Qlik, com a recente aquisição da Talend, oferece um portfólio de soluções para integração de dados, qualidade de dados e analytics líder do setor. Isso inclui avanços em tempo real, Inteligência Artificial, Machine Learning e automação. As organizações mais bem sucedidas estão investindo em dados para dar sentido às crescentes quantidades e variedades de dados de diversas fontes. O desafio é integrar, analisar e agir com eficácia sobre os dados, garantindo sua confiabilidade. Com mais de 45.000 clientes ativos em mais de 100 países, as soluções da Qlik trabalham com qualquer fonte de dados, destino e arquitetura ou metodologia, para garantir que os clientes tenham os dados de que precisam, sempre que precisarem.

FONTE Qlik

