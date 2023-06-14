Qn-SOLAR представляет свою ключевую продукцию на выставке Intersolar 2023 Europe

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Qn-SOLAR

14 Jun, 2023, 17:38 ET

МЮНХЕН, 14 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Qn-SOLAR, восходящая звезда китайской фотоэлектрической промышленности, намерена произвести фурор на рынках за пределами Китая и представить международной аудитории свою основную линейку продукции на проходящей в Международном конгресс-центре Мюнхена с 14 по 16 июня выставке Intersolar Europe 2023, вы найдете их там на стенде C4.110. Intersolar является ведущей в мире выставкой солнечной энергетики и занимающихся ею компаний, мероприятия которой проходят на четырех континентах и предлагают коллегам по отрасли платформу для обсуждения новейших разработок и тенденций, изучения последних инноваций и встречи с потенциальными новыми клиентами.

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Qn-SOLAR’s stand of Intersolar 2023
Qn-SOLAR’s stand of Intersolar 2023

«Мы очень рады возможности принять участие в Intersolar, поскольку это открывает для нас значительные возможности для выхода на глобальные рынки. С момента выхода на рынки за пределами Китая в 2022 году компания Qn-SOLAR уже приняла участие в трех крупных выставках в Европе в этом году, в результате чего ее общий объем заказов превысил 100 МВт. На этой выставке мы с гордостью представляем нашу ключевую продукцию, в том числе элемент N-типа TOPCon 182 мм 16BB, модули QNN182-HS585-72 и QNM182-HS550-54, пользующиеся большим спросом в связи с растущей популярностью технологии TOPCon. Благодаря нашим собственным мощностям по производству элементов и модулей TOPCon модули TOPCon в настоящее время составляют 45% наших общих производственных мощностей. В перспективе мы планируем расширить нашу деятельность на производство кремниевых материалов и пластин, а также преобразователей и систем накопления энергии для создания более комплексных решений для накопления фотоэлектрической энергии и повышения рентабельности», — заявил председатель правления компании Qn-SOLAR Стивен Цай (Stephen Cai).

Ниже перечислены основные эксплуатационные параметры и преимущества представленной продукции.

Элемент N-типа TOPCon 182 мм 16BB

  • Макс. КПД элемента: 25,6%
  • Высокая двухсторонняя фоточувствительность: 90%
  • Превосходный температурный коэффициент
  • Превосходные характеристики при низком уровне облучения
  • Низкие показатели снижения мощности: LID＜1,0% CID＜0,2%

QNN182-HS585-72 

  • Максимальная эффективность модуля: 22,6%
  • Превосходные характеристики при низком уровне облучения
  • Более низкая скорость снижения мощности по сравнению с модулями PERC
  • Более низкий температурный коэффициент, 2% больше выработки электроэнергии по сравнению с модулями PERC
  • Превосходные показатели снижения мощности из-за воздействия отрицательного напряжения

QNM182-HS550-54 

  • Максимальная эффективность модуля: 21,1%
  • Переносимость положительной мощности: 0~5 Вт
  • Изолированная рама для предотвращения заземления
  • Композитная рама, устойчивая к сверхсоленому туману и коррозии
  • Чрезвычайно низкие углеродные выбросы
  • Превосходные показатели снижения мощности из-за воздействия отрицательного напряжения

Кроме того, на своих заводах по производству солнечных элементов и модулей компания Qn-SOLAR использует новейшие производственные линии и технологии, что обеспечивает повышение выхода продукции, высокое качество представленной на выставке продукции, повышение эффективности и снижение затрат.

Информация о компании Qn-SOLAR

Qn-SOLAR — профессиональный и полностью интегрированный производитель фотоэлектрических элементов с более чем 15-летним опытом работы по проектам EPC. Наше стремление предоставлять клиентам комплексные и ориентированные на создание дополнительной решения сочетается с нашей неизменной приверженностью строгому контролю качества продукции и совершенствованию методов управления, обеспечивающих рентабельность. С расширением присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, Северной Америке и Южной Америке бизнес-ландшафт компании Qn-SOLAR уже включает полную цепочку поставок фотоэлектрических систем. К 2023 году наши мощности для производства фотоэлектрических элементов и модулей достигнут 69 ГВт и 39 ГВт соответственно, что укрепит наши позиции в качестве ведущей компании отрасли.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2101703/Qn_SOLAR_s_stand_Intersolar_2023.jpg

SOURCE Qn-SOLAR

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