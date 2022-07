QNAP lança TS-h1290FX, o primeiro servidor de torre NAS all-flash U.2 NVMe/SATA, com processador AMD EPYC™, atendendo a ambientes de fluxo de trabalho colaborativo de 25 GbE

Com um design compacto, armazenamento facilmente escalável e arrefecimento silencioso, o TS-h1290FX (dimensões: 368 x 362 x 152,7 mm) é ideal para pequenas e médias empresas e para equipas de edição de vídeo para backup de alta velocidade, colaboração e fluxos de trabalho de edição de vídeo. Para simplificar os fluxos de trabalho, o TS-h1290FX oferece conectividade direta para até 20 PCs/estações de trabalho quando utilizado com as placas de rede PCIe da QNAP. Ele é totalmente compatível com as soluções de software convencionais e pode resolver desafios que exigem largura de banda como edição de vídeo 4K/8K em tempo real e edição colaborativa. O sistema de arrefecimento de CPU sem ventilador e ventilador de sistema silencioso de 90 mm também oferecem arrefecimento eficaz sem ruídos perturbadores, o que o torna ideal para integração em ambientes de trabalho modernos.

Para obter as especificações do TS-h1290FX e para visualizar a linha completa de NAS da QNAP, visite http://www.qnap.com/. Os clientes interessados em comprar podem solicitar um orçamento aqui.

Sobre a QNAP

A QNAP (Quality Network Appliance Provider) dedica-se a oferecer soluções abrangentes em desenvolvimento de software, hardware e fabrico interno. Com foco em inovações em armazenamento, redes e vídeo inteligente, a QNAP considera o NAS como mais do que um simples armazenamento e criou uma infraestrutura de rede baseada na nuvem para os utilizadores hospedarem e desenvolverem análises de inteligência artificial, edge computing e integração de dados nas suas soluções QNAP.

Contacto para a imprensa

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1863970/20211029_TS_h1290FX_CISION__1.jpg

FONTE QNAP Systems, Inc.

Related Links

http://www.qnap.com



SOURCE QNAP Systems, Inc.