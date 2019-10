QNB Group: resultados financeiros dos nove meses findos no dia 30 de setembro de 2019

Os empréstimos e adiantamentos cresceram 8%, atingindo QAR 653 bilhões (US$ 179 bilhões), o que contribuiu para o crescimento do total de ativos. Isso foi financiado, principalmente, por depósitos de clientes, que aumentaram 7%, atingindo QAR 663 bilhões (US$ 182 bilhões) a partir de setembro de 2018. A sólida capacidade de gerenciamento de passivos patrimoniais ajudou o QNB Group a melhorar seu índice de empréstimos versus depósitos para 98,6% em 30 de setembro de 2019.

Os empréstimos não produtivos (NPL) representavam 1,9%, no dia 30 de setembro de 2019, um nível considerado um dos mais baixos entre as instituições financeiras na região do Oriente Médio e África, refletindo a alta qualidade da carteira de empréstimos do banco e o gerenciamento eficaz do risco de crédito. No dia 30 de setembro de 2019, o QNB Group atingiu o índice de cobertura de 104%, devido à sua abordagem conservadora ao provisionamento de perdas com empréstimos.

O Índice de Adequação de Capital (CAR) do QNB Group, no dia 30 de setembro de 2019, era de 18,2%, superior aos requisitos mínimos regulamentares do Banco Central do Catar e do Comitê de Basileia.

Em setembro de 2019, o QNB Group obteve as aprovações regulatórias da Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) para abrir uma filial em Hong Kong, um dos centros financeiros globais do mundo. A agência fornecerá uma gama completa de produtos e serviços bancários para pessoas físicas e jurídicas.

A expansão do QNB Group em Hong Kong é outro passo fundamental nos planos de expansão internacional do QNB Group, para apoiar sua estratégia de crescimento e liderança de mercado, na região MEASEA, além de estabelecer uma posição em mercados altamente competitivos.

O QNB Group atende mais de 24 milhões de clientes, com mais de 29.000 funcionários, em mais de 1.100 agências e 4.300 caixas eletrônicos.

