Qobuz, leader du streaming musical haute qualité, s'implante au Japon

PARIS, 24 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Qobuz, le pionnier français du streaming musical haute qualité, franchit une nouvelle étape avec son lancement au Japon, deuxième marché mondial de la musique. Cette expansion marque un tournant décisif dans son développement international.

Une expansion stratégique sur un marché clé

Qobuz s'exporte sur le marché japonais, son 26ème pays. Cette avancée s'inscrit dans la dynamique d'expansion internationale accélérée de la plateforme : depuis son lancement aux États-Unis en 2019, Qobuz a ouvert 15 nouveaux marchés en seulement quatre ans.

L'implantation de Qobuz au Japon, suite à l'acquisition d'e-onkyo music en 2021, marque son engagement sur un marché au fort potentiel, dans un pays où l'offre reste limitée et dominée par quelques grands acteurs. Le Japon, réputé pour son audience exigeante en matière de qualité sonore, s'annonce comme un marché prometteur pour Qobuz.

Georges Fornay, Directeur Général Délégué de Qobuz, souligne : « Nous sommes fiers d'offrir aux Japonais une expérience musicale de grande valeur, alliant qualité sonore exceptionnelle, richesse éditoriale et découverte musicale. Cette expansion sur le 2ème marché mondial de la musique intervient au moment idéal et renforce notre position de référence du streaming et du téléchargement haute qualité. »

Qobuz, l'alternative aux géants du streaming

Référence mondiale de la haute qualité sonore, Qobuz se distingue par son approche singulière. La plateforme propose une expérience unique combinant trois piliers fondamentaux : le streaming et le téléchargement en haute résolution, et un contenu éditorial pointu. La plateforme propose une expérience d'écoute incomparable grâce à sa qualité audio sans concession et sans compression (16-Bit à 24-Bit/jusqu'à 192 kHz, DXD/DSD).

Qobuz se positionne également comme un média culturel, offrant à une communauté de passionnés un environnement propice à la découverte musicale. Son magazine propose un contenu éditorial riche, des sélections musicales éclectiques et des playlists créées à la main, couvrant tous les genres.

Au Japon, les utilisateurs bénéficieront de l'offre Qobuz, combinant streaming et téléchargement.

À propos de Qobuz

Fondée en 2007, Qobuz est une plateforme française de streaming et de téléchargement, pionnière du son haute qualité, accessible dans 26 pays. Avec plus de 100 millions de titres en qualité sans perte, haute résolution (24-bit jusqu'à 192 kHz), DXD et DSD, Qobuz offre le catalogue Hi-Res le plus riche et des contenus éditoriaux exclusifs. Qobuz est licenciée Hi-Res Audio par la Japan Audio Society (JAS).

