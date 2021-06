QPS a reçu cinq prix de leadership CRO 2021

NEWARK, Delaware, 3 juin 2021 /PRNewswire/ -- QPS, une société de recherche sous contrat (CRO) conforme aux BPL/BPC et certifiée CLIA, qui fournit des services de découverte, de développement préclinique et clinique de médicaments depuis 1995, a été récompensée par cinq prix de leadership CRO 2021, présentés par Clinical Leader et Life Science Leader.

Reconnue par ses clients pour avoir dépassé leurs attentes, QPS a reçu des prix dans cinq catégories principales : Capacités (petites entreprises pharmaceutiques), Compatibilité (général et petites entreprises pharmaceutiques), Expertise (général et petites entreprises pharmaceutiques), Fiabilité (général et petites entreprises pharmaceutiques) et Qualité (petites entreprises pharmaceutiques).

En 2020, QPS a reçu deux prix de leadership CRO 2021, qui ont récompensé l'excellence de QPS en matière d'expertise (Big Pharma) et de fiabilité (Big Pharma). En 2019, QPS a également reçu deux prix de leadership CRO, qui ont récompensé l'excellence de QPS en matière de fiabilité (Big Pharma) et de qualité (Big Pharma).

Pour déterminer les lauréats de ces prix annuels, Life Science Leader et Clinical Leader collaborent avec Industry Standard Research (ISR) pour évaluer 60 CRO sur plus de 20 paramètres de performance. Recrutés dans des entreprises pharmaceutiques et biopharmaceutiques de tailles diverses, les participants à l'enquête n'ont évalué que les entreprises avec lesquelles ils avaient travaillé sur un projet externalisé au cours des 18 derniers mois. « Les processus de sélection rigoureux d'Industry Standard Research (ISR) [garantissent] que seuls des décideurs industriels hautement qualifiés participent à notre étude de marché comparative des CRO. Ceci est primordial car nous demandons aux participants à l'étude de fournir un retour d'expérience, et non de perception, sur leur implication avec les fournisseurs contractuels au cours des 18 derniers mois », déclare Kevin Olson, PDG de l'ISR.

« Le choix du bon CRO peut être source de réussite ou d'échec de votre projet, déclare Ed Miseta, rédacteur en chef de Clinical Leader. Ces lauréats ont prouvé qu'ils étaient les meilleurs prestataires de services dans chaque catégorie. Je les félicite tous [pour l'éthique de travail] dont ils font preuve en répondant constamment aux besoins de leurs clients en matière de développement de médicaments. »

« QPS est honorée de recevoir cette reconnaissance dans cinq des six catégories - Capacités, Compatibilité, Expertise, Fiabilité et Qualité », a déclaré Benjamin Chien, PDG de QPS. « Ce prix reflète notre réputation, notre expérience et notre capacité à mener à bien les essais dans les délais impartis, à obtenir les résultats escomptés et à fournir des données permettant de faire passer l'étude à la phase suivante de la recherche. En outre, nos partenaires savent qu'ils peuvent compter sur l'expertise des scientifiques de nos laboratoires de bioanalyse conformes aux BPL/BPC et certifiés CLIA pour fournir des données fiables et de qualité. Nous sommes ravis que les membres de notre équipe soient reconnus pour leur travail acharné », a déclaré M. Chien.

À PROPOS DE QPS HOLDINGS, LLC

QPS est une société de recherche sous contrat (CRO) conforme aux BPL/GCP qui fournit des services de découverte, de développement préclinique et clinique de médicaments de la plus haute qualité. QPS offre des services plus complets de R&D pour les sociétés sous contrat dans le domaine pharmaceutique, avec une expertise particulière en neuropharmacologie, DMPK, toxicologie, bioanalyse, médecine translationnelle et développement clinique. Leader primé, spécialisé dans la bioanalyse et les essais cliniques, QPS est connue pour ses normes de qualité éprouvées, son expertise technique, son approche flexible de la recherche, la satisfaction de ses clients et ses laboratoires et installations clés en main. Grâce à l'amélioration permanente de ses capacités et de ses ressources, QPS reste fidèle à son engagement de fournir une qualité supérieure, des performances qualifiées et un service de confiance à ses précieux clients. Pour plus d'informations, www.qps.com ou par courriel [email protected].

CONTACT QPS :

Nom : Gabrielle Pastore

Téléphone : 1-302-369-5274

Courriel : [email protected]

Related Links

www.qps-usa.com



SOURCE QPS