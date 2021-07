QPS appuie la mise au point d'un vaccin contre la COVID-19 à Taïwan

NEWARK, Delaware, 31 juillet 2021 /PRNewswire/ -- QPS, une société internationale de recherche sous contrat, axée sur la bioanalyse et les essais cliniques, est honorée d'avoir collaboré avec Medigen Vaccine Biologics Corporation pour réaliser les études toxicologiques nécessaires à la mise au point d'un vaccin contre la COVID-19. Des chercheurs du Center of Toxicology and Preclinical Sciences (CTPS) de QPS Taiwan ont rapidement terminé les études pour accélérer le développement du vaccin, qui vient d'être approuvé par la Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) pour l'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) à Taïwan. Medigen Vaccine Biologics Corporation a également obtenu une subvention gouvernementale sans précédent pour l'essai clinique du nouveau vaccin, ce qui a permis d'accélérer la mise au point du vaccin.

Le CTPS de QPS Taiwan a été le principal laboratoire d'essai pour l'étude de toxicité du nouveau vaccin. Les chercheurs ont accepté les premiers cas cliniques en octobre 2020 et ont terminé les études en quelques mois seulement. L'équipe a atteint tous les objectifs scientifiques, analysé tous les paramètres et présenté tous les résultats comme prévu. « Nous avons reconnu l'urgence de la demande mondiale d'une solution 'juste à temps'. Nous avons alors rejoint la lutte contre la COVID-19 et proposé à notre client le calendrier d'étude le plus rapide pour la réunion de lancement », a déclaré Charlene Chen, directrice générale adjointe et responsable du CTPS à QPS Taiwan.

L'équipe de chercheurs du CTPS de QPS Taiwan a identifié les besoins de son partenaire, offrant une exécution rapide et flexible de l'étude, présentant des rapports fréquents et approfondis, et répondant sur le champ aux demandes de renseignements et aux requêtes. En gardant à l'esprit la conception optimale des études de toxicité et en tenant compte des exigences et des préoccupations particulières de l'examen réglementaire, les chercheurs ont produit des mises à jour hebdomadaires de l'étude en cours. Ces mises à jour ont permis de tenir le client informé des derniers progrès et résultats de l'étude et d'actualiser l'examen réglementaire en conséquence. Malgré le rythme rapide de la recherche, la qualité de ces rapports provisoires est demeurée conforme aux normes élevées habituelles de l'équipe en matière de rapports d'étude.

QPS Taiwan a pu fournir un soutien supplémentaire à l'effort de développement de vaccins par l'intermédiaire de la division QPS Unitix. QPS Unitix a déployé une légion d'infirmières d'étude dans quatre centres médicaux pour recruter plus de 50 % des sujets admissibles requis pour l'essai en seulement deux mois.

« QPS est un membre à part entière de la communauté locale de Taïwan depuis plus de 20 ans, fournissant un soutien aux industries pharmaceutiques et biotechnologiques, a déclaré Charlene Chen, et nous sommes déterminés à répondre aux besoins de la communauté et de nos clients. » Avec le soutien de QPS Taiwan, Medigen Vaccine Biologics Corp a ajouté un nouvel outil à l'arsenal pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

À PROPOS DE QPS HOLDINGS, LLC

QPS est une société internationale de recherche sous contrat (CRO) qui fournit des services de découverte, de développement préclinique et clinique de médicaments de la plus haute qualité depuis 1995. L'entreprise accélère les percées pharmaceutiques à travers le monde en fournissant des services de recherche sur mesure. Leader primé, spécialisé dans la bioanalyse et les essais cliniques, QPS est connue pour ses normes de qualité éprouvées, son expertise technique, son approche flexible de la recherche, la satisfaction de ses clients, et ses laboratoires et installations clés en main. QPS dispose de laboratoires certifiés CLIA et conformes aux BPL, permettant d'accélérer le développement de nouveaux tests RT-qPCR/QPCR, tests sérologiques et programmes de développement de vaccins spécifiques au coronavirus et à la COVID-19. Pour plus d'informations, consultez le site : www.qps.com ou envoyez un e-mail à l'adresse suivante : [email protected].

SOURCE QPS