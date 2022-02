QPS Holdings LLC gibt neue Leiterin der QPS Neuropharmakologie bekannt

Dr. Manuela Prokesch leitet ab 1. Januar 2022 die Abteilung Neuropharmakologie von QPS Austria GmbH.

NEWARK, Delaware, 7. Februar 2022 /PRNewswire/ -- QPS Holdings LLC gibt bekannt, dass Dr. Prokesch, derzeit stellvertretende Leiterin der QPS Neuropharmakologie, zur neuen Leiterin der QPS Neuropharmakologie ernannt wurde und sie ihre Stelle am 1. Januar 2022 antritt. Vor ihrer Tätigkeit als stellvertretende Leiterin der QPS Neuropharmakologie war Dr. Prokesch mehrere Jahre als Leiterin der Qualitätssicherung bei QPS Austria tätig. Im Rahmen ihrer neuen Aufgaben wird Dr. Prokesch, die bereits seit 2001 ein hochgeschätztes Mitglied des Teams von QPS Austria ist, gemeinsam mit Dr. Robert Wronski, Leitender Direktor und Leiter der EU-Spätphase der klinischen Entwicklung, QPS Austria leiten.

„Es ist mir eine Ehre, die neue Leiterin der QPS Neuropharmakologie bei QPS Austria zu werden und Teil einer Auftragsforschungsorganisation zu sein, die weltweit hochwertige Dienstleistungen für Kunden erbringt und ihren Teil dazu beiträgt, das Leben von Patienten mit neurodegenerativen und seltenen Krankheiten zu verbessern", erklärte Dr. Prokesch. „Ich werde mein Bestes geben, um unseren wertvollen Kunden die hochwertigsten Dienstleistungen zu bieten und unser Angebot zusätzlich auf neue präklinische Forschungsmethoden auszuweiten."

Dr. Prokesch ist die Nachfolgerin von Dr. Birgit Hutter-Paier, die den Geschäftsbereich Neuropharmakologie von QPS mehr als 20 Jahre lang geleitet und das Geschäft in dieser Zeit maßgeblich ausgebaut hat. Dr. Hutter-Paier wird Mitte 2022 aus QPS Austria ausscheiden und Teil des QPS Austria-Beratungsgremiums werden.

„Ich freue mich, dass Dr. Prokesch meine Aufgaben bei QPS Neuropharmakologie übernehmen wird", erklärte Dr. Birgit Hutter-Paier. „Dank ihrer umfangreichen Erfahrungen in verschiedenen Bereichen des präklinischen CRO-Geschäfts bin ich absolut zuversichtlich, dass Manuela perfekt für diese Position passt und QPS Neuropharmakologie erfolgreich durch die kommende Zeit führen wird."

Dr. Ben Chien, Präsident und CEO von QPS Holdings, begrüßt Dr. Prokesch im Führungsteam. „Aufgrund ihres starken präklinischen Hintergrunds ist Manuela genau die Richtige, um das schnelle Wachstum der Abteilung QPS Neuropharmakologie weiter voranzutreiben. Ich bin froh, dass Manuela die Herausforderung annimmt und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr."

Dr. Prokesch ist in Österreich aufgewachsen und hat an der Karl-Franzens-Universität Graz ein Doktorat und einen Master in Zoologie absolviert. 2001 kam sie zu QPS Austria, um ihre Doktorarbeit als Kooperationsprojekt zwischen der Karl-Franzens-Universität und QPS Austria zu erstellen.

Informationen zu QPS Austria Neuropharmakologie

QPS Neuropharmakologie ist eine Abteilung von QPS, einem GLP/GCP-konformen Auftragsforschungsinstitut (CRO), das seit 1995 Dienstleistungen für die präklinische Arzneimittelentwicklung auf höchstem Niveau anbietet. QPS Neuropharmakologie konzentriert sich auf präklinische Studien im Zusammenhang mit Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS), seltenen Krankheiten und psychischen Störungen. Mit vor Ort verfügbaren hochprädiktiven Krankheitsmodellen und beispielloser präklinischer Erfahrung bewältigt QPS Neuropharmakologie die meisten Anforderungen an die Entwicklung von ZNS-Medikamenten für biopharmazeutische Unternehmen jeder Größe. Weitere Informationen zu QPS finden Sie unter www.qps.com und zu QPS Neuropharmakologie unter www.qpsneuro.com.

