QPS OUVRE UN NOUVEAU CENTRE DE RECHERCHE PRÉCLINIQUE À TAIPEI (TAÏWAN)

TAIPEI, Taïwan, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- QPS , un organisme mondial de recherche sous contrat, a récemment ouvert un deuxième centre de recherche préclinique à Taipei, à Taïwan. Ce centre d'environ 260 mètres carrés permettra d'étendre la recherche à d'autres études toxicologiques et à des études pharmacologiques lancées récemment.

Le nouveau centre sera opérationnel en décembre 2022 et procurera à QPS une plus grande souplesse dans la programmation des études et un espace supplémentaire pour développer l'activité toxicologique existante et construire la nouvelle unité de pharmacologie.

Taiwan Preclinical Toxicology and Pharmacology Leadership Team

Conçu pour assurer le plus grand soin à toutes les études toxicologiques et pharmacologiques, ce nouveau centre de recherche dispose d'animaleries bien équipées et entièrement accréditées et d'une unité de pharmacologie de pointe. Dans un premier temps, le centre se concentrera sur le renforcement des capacités multi-espèces actuelles pour les modèles de cicatrisation des plaies, grâce à des services de pharmacologie pour le syndrome du côlon irritable (SCI), la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et la dermatite atopique. L'équipe sera prête à mener ces études sur diverses espèces au début de 2023.

« La recherche préclinique sur diverses espèces est une étape cruciale dans le processus de développement des médicaments. L'évaluation de la toxicologie et de l'innocuité à ces stades précoces du processus de recherche permet de s'assurer que les nouveaux médicaments sont suffisamment sûrs pour être autorisés à passer aux essais de recherche clinique First in Human (FIH) », a déclaré le Dr Chen, directeur général adjoint et directeur du Center of Toxicology and Preclinical Sciences (CTPS) de QPS à Taiwan.

QPS a recruté le Dr Mei-Ling Hou, PhD, pour diriger le nouveau service de pharmacologie. Hou rejoint QPS après avoir travaillé au service de pharmacologie et de toxicologie de l'Institute for Drug Evaluation Platform, Development Center for Biotechnology (DCB). L'expertise du Dr Hou va fortement propulser la croissance et le développement de ce nouveau service de pharmacologie.

Conçu pour répondre aux besoins de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, des études précliniques aux études cliniques, ce nouveau centre d'excellence permettra à QPS de disposer des compétences, des capacités et de l'espace nécessaires à la mise en œuvre complète des projets toxicologiques et pharmacologiques de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique.

