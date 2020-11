QS lança seu ranking anual de melhores universidades da América Latina

LONDRES, 17 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A QS Quacquarelli Symonds, think tank global de ensino superior e compiladores do portfólio de rankings universitários mais consultados do mundo, lançou hoje a décima edição de sua lista anual das melhores instituições de ensino superior da América Latina. Três universidades brasileiras estão entre as 10 melhores na região: Universidade de São Paulo (2ª), Universidade Estadual de Campinas (5ª) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (9ª).

O 2021 QS World University Rankings: América Latina contém 410 universidades e é a comparação independente mais extensa do sistema de ensino superior da região. A tabela representa oito indicadores-chave de desempenho universitário, que capturam a posição acadêmica, a empregabilidade dos graduados, a qualidade da pesquisa, a presença na web e a diversidade das colaborações internacionais de cada instituição.

As 410 universidades presentes no ranking estão localizadas em 20 países da América Latina. O local mais representado é o Brasil (94 universidades ranqueadas). Seguido pelo México (66), Colômbia (60), Argentina (42), Chile (40) e Peru (20).

(42), (40) e (20). O líder na região continua sendo a Pontifícia Universidade Católica do Chile , pelo quarto ano consecutivo.

, pelo quarto ano consecutivo. Das 94 universidades brasileiras ranqueadas, 21 melhoraram sua posição. 43 sofreram uma queda, 25 se mantiveram estáveis e 5 apareceram no ranking pela primeira vez.

Os corpos docentes com as pesquisas mais produtivas da região podem ser encontrados em duas universidades brasileiras: Universidade de São Paulo e Universidade Estadual de Campinas.

Nove das dez maiores notas no indicador de produtividade de pesquisa foram conquistadas por instituições brasileiras.

Ben Sowter, Diretor de Pesquisa da QS, disse: "Embora o Brasil continue a ser a potência regional de ensino superior sobre a perspectiva de pesquisa e representação, seu domínio local é muito menos pronunciado no nível do indicador individual. Apenas uma de suas universidades está entre as 30 melhores da região em empregabilidade de graduados, e o impacto de suas pesquisas não corresponde à produtividade bruta das mesmas."

QS World University Rankings: Latin America 2021 – Top Ten 2021 2020 Institution Country 1 1 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE CL 2 2 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) BR 3 3 TECNOLÓGICO DE MONTERREY (ITESM) MX 4 7 UNIVERSIDAD DE CHILE CL 5 5 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) BR 6 4 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES COLOMBIA CO 7 6 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) MX 8 8 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES AR 9 9 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO BR 10 10 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CO © QS Quacquarelli Symonds 2004-2020 https://www.TopUniversities.com/ . All rights reserved.

O ranking complete pode ser acessado em www.TopUniversities.com. Detalhes sobre a Metodologia estão disponíveis aqui: https://www.topuniversities.com/latin-america-rankings/methodology.

