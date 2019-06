QS World University Rankings 2020: O ranking das melhores universidades do mundo

LONDRES, 18 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Quatro das cinco universidades mais bem classificadas do Brasil melhoraram sua posição na edição mais recente do ranking universitário mais consultado do mundo. A décima sexta edição do QS World University Rankings, divulgada hoje, mostra a Universidade de São Paulo (USP) subir do 118º para o 116º lugar.

No entanto, as métricas usadas pela QS para compilar o ranking apresentam um alerta severo para o sistema de ensino superior do Brasil. Eles identificaram um declínio no nível acadêmico, na empregabilidade dos graduados, no desempenho das pesquisas, na capacidade de ensino e na atratividade das universidades brasileiras para estudantes e professores estrangeiros.

Os rankings, produzidos pela consultoria global de ensino superior QS Quacquarelli Symonds, classificam as 1000 melhores universidades do mundo. O Massachusetts Institute of Technology (MIT) foi nomeado o número um do mundo pelo oitavo ano consecutivo. A Universidade de Buenos Aires (UBA) é a mais bem classificada das 88 universidades latino-americanas que figuram entre as 1000 melhores, e a única universidade da América Latina a figurar entre as 100 melhores do mundo.

Brasil – Principais Destaques

19 universidades brasileiras estão ranqueadas. Cinco melhorar sua posição, seis tiveram uma queda e oito se mantiveram estáveis;

A USP melhorou sua posição por ser uma das duas únicas universidades brasileiras a aumentar sua pontuação no indicador de Reputação Acadêmica da QS. Essa métrica, que analisa as opiniões de mais de 94 mil acadêmicos, mostra que 17 universidades brasileiras vêm recebendo uma pior pontuação ano-a-ano;

Oito das dez principais universidades de pesquisa do continente - avaliados usando o indicador da QS de número de Citações por Faculdade - são brasileiras. Duas são chilenas;

No entanto, o status do Brasil como líder de pesquisa do continente pode estar ameaçado nos próximos anos. 12 das 19 universidades do Brasil receberam uma pontuação ano-a-ano menor para Citações por Faculdade;

Há evidências de que estudantes internacionais estão se afastando das universidades brasileiras. 18 das 19 universidades do Brasil recebem uma pontuação mais baixa no índice de Proporção de Estudantes Internacionais este ano;

As universidades brasileiras estão tendo dificuldade para fornecer a capacidade de ensino necessária para corresponder às matrículas dos alunos. 15 das 19 universidades do Brasil receberam uma pontuação ano-a-ano menor para o índice de Proporção entre Professores e Estudantes.

QS World University Rankings 2020: Universidades Brasileiras 2020 2019 Nome da Instituição 116= 118 Universidade de São Paulo (USP) 214 204= Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 358 361 Universidade Federal do Rio de Janeiro 439= 464= Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 482= 491= Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 601-650 601-650 Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC - Rio 651-700 531-540 Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 651-700 601-650 Universidade Federal de Minas Gerais 651-700 601-650 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 701-750 751-800 Universidade Federal de Santa Catarina 801-1000 801-1000 Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 801-1000 751-800 Universidade de Brasilia 801-1000 801-1000 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 801-1000 801-1000 Universidade Estadual de Londrina 801-1000 701-750 Universidade Federal de São Carlos 801-1000 801-1000 Universidade Federal de Viçosa 801-1000 801-1000 Universidade Federal do Paraná (UFPR) 801-1000 801-1000 Universidade Federal do Pernambuco 801-1000 801-1000 Universidade Federal Fluminense © QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 https://www.topuniversities.com/. All rights reserved.

Ben Sowter, diretor de pesquisa da QS, disse: "É verdade que as universidades brasileiras se mantiveram amplamente competitivas este ano. No entanto, a posição geral não pode obscurecer a narrativa apresentada pelo nosso conjunto de dados - em muitos aspectos, o mais extenso de seu tipo no mundo. Como outras nações latino-americanas, os pesquisadores do Brasil estão sofrendo com austeridade fiscal. Existem poucos pesquisadores no mundo capazes de lidar com a perda de quase metade de seu orçamento, como os cientistas do MCTIC têm sofrido nos últimos três ou quatro anos. Dado que nosso indicador de pesquisa é baseado em cinco anos de dados e, portanto, leva tempo para que as decisões políticas afetem o desempenho dos rankings, é provável que o status do Brasil como líder de pesquisa regional seja cada vez mais ameaçado nos próximos anos."

Sowter continuou: "Nossos indicadores não são independentes uns dos outros. Também se pode esperar que os golpes na pesquisa brasileira afetem o interesse de alunos e professores internacionais - já estamos vendo algum efeito - e no nível acadêmico regional e internacional."

Metodologia

A QS utiliza seis indicadores para compilar o ranking:

Reputação Acadêmica: baseado nas respostas de uma pesquisa feita com mais de 94.000 acadêmicos; Reputação Perante Empregadores: baseado nas respostas de uma pesquisa feita com mais de 44.000 empregadores sobre a relação entre a instituição e a empregabilidade dos graduados; Citações por Faculdade: medindo o impacto da pesquisa, divide o número total de citações recebidas pelos trabalhos de pesquisa de uma universidade por um período de cinco anos pelo número de docentes em uma instituição; Proporção de Docentes por Aluno: um proxy para a capacidade de ensino. O número de alunos é dividido pelo número de docentes, dando uma indicação do provável tamanho das classes em cada uma das instituições analisadas; Proporção de Docentes Internacionais: uma das duas medidas de internacionalização da QS, mede a proporção de docentes não domésticos em uma instituição; Proporção de Estudantes Internacionais: a segunda das duas medidas de internacionalização da QS, mede a proporção de estudantes não domésticos em uma instituição. Isso, por sua vez, fornece uma indicação da capacidade de uma universidade de atrair talentos de todo o mundo.

QS World University Rankings 2020: Top-20 Global 2020 2019 Nome da Instituição Localização 1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 2 2 Stanford University United States 3 3 Harvard University United States 4 5 University of Oxford United Kingdom 5 4 California Institute of Technology (Caltech) United States 6 7 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 7 6 University of Cambridge United Kingdom 8 10 UCL (University College London) United Kingdom 9 8 Imperial College London United Kingdom 10 9 University of Chicago United States 11= 12 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 11= 11 National University of Singapore (NUS) Singapore 13 13 Princeton University United States 14 14 Cornell University United States 15 19 University of Pennsylvania United States 16 17 Tsinghua University China 17 15 Yale University United States 18= 16 Columbia University United States 18= 22 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Switzerland 20 18 University of Edinburgh United Kingdom © QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 https://www.topuniversities.com/. All rights reserved.

O ranking complete pode ser acessado em www.TopUniversities.com

