QTS neemt het in Nederland gevestigde datacenterbeheerbedrijf Zentrys over

De overname vormt een verdere basis voor de algehele strategie van QTS om in Europa uit te breiden

OVERLAND PARK, Kansas en GRONINGEN, Nederland, 7 november 2023 /PRNewswire/ -- QTS Data Centers , een toonaangevende leverancier van datacenteroplossingen voor bedrijven, hyperscale- en overheidsdatacenters, heeft Zentrys overgenomen, een in Nederland gevestigd bedrijf voor beheer en exploitatie van datacenters. De transactie werd voltooid op 31 okt 2023. Sinds de overname door QTS in 2019 van twee datacenterlocaties in Groningen en Eemshaven, Nederland, heeft Zentrys de locaties met succes geëxploiteerd en uitstekende klantenservice en lokale marktexpertise geleverd. De overname van Zentrys ondersteunt verder de reikwijdte van de operationele capaciteit van QTS en vormt een verdere basis om de succesvolle Amerikaanse groeistrategie van QTS naar Europa uit te breiden.

A QTS data center located in Eemshaven, Netherlands, one of the sites managed by Zentrys. A QTS data center located in Groningen, Netherlands, one of the sites managed by Zentrys.

"We verwelkomen Zentrys in de QTS familie nu we onze operationele capaciteit in Europa verder uitbreiden", aldus Chad Williams, CEO van QTS. "De teamleden van Zentrys hebben onze samenwerking in de afgelopen jaren omarmd en zijn een verlengstuk van onze cultuur van service en operationele perfectie. Onze integratie van Zentrys betekent een strategische investering in een bekwaam team dat onze operationele capaciteiten in Europa versnelt om significante toekomstige groeimogelijkheden te ondersteunen."

Zentrys zal de twee locaties van QTS Nederland zonder onderbrekingen voor klanten blijven exploiteren. Het komende jaar zal QTS de werknemers van Zentrys inwerken en het bedrijf integreren met de technologie en processen van QTS. De oprichters van Zentrys, Richard Kaak en Kees Loer, treden ook toe als seniorleden van het managementteam van QTS. Kaak is benoemd tot Vice President Business Development voor Noord-Europa en Loer is benoemd tot Vice President Facilities Operations – Property Engineering. Beiden zullen verantwoordelijk zijn voor het aantrekken van nieuwe klanten binnen Europa om het QTS-platform te laten groeien, en daarbij klantervaring omarmen waar QTS bekend om staat.

"QTS is een toonaangevende leverancier van datacenteroplossingen met een sterke staat van dienst in de ondersteuning van de grootste datacenterklanten ter wereld", aldus Richard Kaak, medeoprichter en partner bij Zentrys. "Sinds de overname door QTS van de Nederlandse locaties in 2019 heeft Zentrys geopereerd als een verlengstuk van het QTS-team met een sterke culturele afstemming tussen onze twee bedrijven. Onze integratie in het QTS-platform biedt een strategische kans om door te gaan met het leveren van een toonaangevende klantenervaring in Europa en tegelijkertijd de internationale expansiestrategie van QTS te versnellen."

Over QTS Datacenters

QTS Realty Trust, LLC, is een toonaangevende leverancier van datacenteroplossingen van verschillende grootte met een totaaloppervlak aan eigen grootschalige datacenterruimte van meer dan 836.000 m² in Noord-Amerika en Europa. Via zijn softwaregedefinieerde technologieplatform is QTS in staat om veilige, compatibele infrastructuuroplossingen, robuuste connectiviteit en eersteklas klantenservice te leveren aan toonaangevende hyperscale technologiebedrijven, ondernemingen en overheidsinstanties. QTS is een portefeuillemaatschappij van Blackstone. Ga voor meer informatie over QTS naar www.qtsdatacenters.com, bel het gratis nummer 877.QTS.DATA of volg ons op X @DataCenters_QTS.

Mediacontact:

Chad Wasdin

(770) 639-6862

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2265056/qts_eemshaven_exterior_aerial_2020_760x540.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2265057/Groningen_1_Two_Column_Header_DKTP_760x500.jpg